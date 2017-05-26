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Каннский кинофестиваль 2017: фоторепортаж

Твин Пикс

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Купер против Купера

Роман КОРНЕЕВ, 26 мая 2017
Рецензия

Твин Пикс

Безумно страшно возвращаться в любимые места спустя много лет — память человека устроена так, что наши воспоминания зачастую не соответствуют действительности, да ещё и жизнь-то идёт, и всё могло сто раз поменяться, ель Дугласа могла усохнуть, совы стать ровно тем, чем они кажутся, а Чёрный Вигвам превратиться если не в тыкву, то в грязную лужу в круге усохших сикамор. Все переживания фанатов относительно нового сезона «Твин Пикса» состояли в основном не в том, что новый сезон не получится, а что он получится совсем другим, не таким, каким мы помним любимый сериал девяностых.

И переживания эти не напрасны — даже просто пересмотреть сейчас первые два сезона зачастую непросто, то что тогда казалось романтикой, сейчас смотрится пародией на сериалы восьмидесятых (что во многом правда), а то что тогда выглядело триллером, после просмотра сериальных хитов нулевых и десятых зачастую выглядит претенциозно, если не сказать глупо. Да, времена сильно изменились, и получать прежнее удовольствие приходится, заранее сделав все допуски, простив автору все былые огрехи и местами перематывая.

Так что первый залп из четырёх серий Дэвид Линч выдал нам в сложной атмосфере подозрительности, недоверия, скептицизма и безумной надежды, что дедушка старенький, но ему не всё равно, и раз Лора Палмер обещала Куперу встретиться вновь спустя 25 лет, значит, так тому и быть. И поскольку народу в сериале было много, и большая их часть счастливо дожила до продолжения (хотя уже два актёра умерли после), то существенная часть хронометража первых двух серий посвящена повторному знакомству — чем занимался двойник Купера с Бобом внутри все эти 25 лет, пока сам Купер сидел в Чёрном Вигваме, что стало с шерифом, Энди и Люси, Бобби и его папой майором, семейством Хорнов, помощником Хоком, доктором Джакоби, агентами ФБР и прочая и прочая. Это не считая камео молодых актёров вроде тёлочки из «Калифорникейшона» или вставного Майкла Сера.

Твин Пикс

И лишь с третьей серии начинается героическая сага о противостоянии двойников (и даже тройников, здесь все смеются), в которой Линч ударяется в ультра-артхаус с малобюджетными спецэффектами, расчленёнкой и нелинейным монтажом. В этом смысле перед нами уже не Линч начала девяностых, а Линч времён «Внутренней империи», так что ожидания с одной стороны оправдались (хотя все ну так дико постарели, что это временами очень выбивает во время просмотра), а с другой — это не просто прямой сиквел, а во многом переосмысление оригинального сюжета с учётом, да-да, прошедших 25 лет. И если к Линчу вдруг возникают какие-то вопросы, то имеет смысл встык с третьим сезоном «Твин Пикса» посмотреть свежую серию третьего сезона «Фарго» или «Сола», чтобы всё сразу встало на свои места — «Твин Пикс» тут выигрывает влёкую.

Линч по-прежнему великий режиссёр, который из банальной сцены делает триллер, а из триллера — комедию. И нам теперь нужно собрать волю в кулак и дождаться выхода всего сезона, чтобы строить окончательные выводы. Пока же ясно одно — отличный кофе, и чертовски горячий!



 
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Название сериала: Твин Пикс
Оригинальное название: Twin Peaks
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» Сериалы » Детективные
        ... » Триллеры
О сериале "Твин Пикс":

Возрождение культового сериала Дэвида Линча с ним же в качестве режиссёра.

25 лет спустя Кайл Маклохлан возвращается к своей роли агента Купера. Анджело Бадаламенти снова пишет музыку.

В эпизодических ролях также снялись: Моника Беллуччи, Джеймс Белуши, Лора Дерн, Эшли Джадд, Дэвид Духовны, Наоми Уоттс, Трент Резнор, Тим Рот, Аманда Сейфрид, Майкл Сера и сам Дэвид Линч.

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Твин Пикс:

Твин Пикс
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 50
трейлеры: 7

Рецензии и обзоры

Твин Пикс: Купер против Купера
Линч по-прежнему великий режиссёр, который из банальной сцены делает триллер, а из триллера — комедию. Отличный кофе, и чертовски горячий!

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