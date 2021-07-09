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Война будущего | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [3]

О съёмках 2 New :: 09.07.21

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Название фильма: Война будущего
Оригинальное название: Tomorrow War
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» Блокбастеры » Фантастические
О фильме "Война будущего":

Крис Пратт, Джей Кей Симмонс, Ивонн Страховски («Рассказ служанки») в фантастическом боевике, снятом для «Амазона». Главный герой вместе с другими добровольцами отправляется на 30 лет вперёд, чтобы помочь Земле справиться с грядущим инопланетным вторжением.

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Война будущего:

Война будущего
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 9
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Чёрная Вдова: Сёстры по абьюзу

Повзрослевшие члены разбитой и ненормальной семьи через драки и угрозы воссоединяются спустя много лет плюс сюжет про месть бордельных девочек своему старому сутенёру-абъюзеру

Война будущего: Провести неделю с дочей
Не столько игры тянутся к фильмам, сколько сценаристы, выросшие на этих играх, вместо нормального кино уже ничего другого писать не умеют

Без резких движений: Карбоновый след
Только на финальных титрах мы окончательно понимаем, что это на самом деле было. Содерберг снова снял фильм-объяснялку

Ледяной драйв: Форсаж на льду
Дальнобои показывают мастер-класс аварийного вождения по льду Чудского озера, после чего всех спасают

Мейр из Исттауна: Убийства нашего городка
Какая бы жесть ни происходила, тут все будут вести себя как плюшевые зайцы, а семья в любом случае будет стоять на первом месте
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