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Война будущего | Трейлеры
О съёмках 2 New :: 09.07.21
Название фильма: Война будущего
Оригинальное название: Tomorrow War
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О фильме "Война будущего":
Крис Пратт, Джей Кей Симмонс, Ивонн Страховски («Рассказ служанки») в фантастическом боевике, снятом для «Амазона». Главный герой вместе с другими добровольцами отправляется на 30 лет вперёд, чтобы помочь Земле справиться с грядущим инопланетным вторжением.
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