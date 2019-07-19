  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2019 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2018 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино @cinemahate

Терминатор: Тёмные судьбы | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Терминатор

О съёмках 2 New :: 19.07.19

смотреть в плейере

Все ролики фильма "Терминатор: Тёмные судьбы" (4)
Ссылки по теме: Терминатор
Рецензия » Клоуны и фэйспалмы Гоша БЕРЛИНСКИЙ
Упрощённый сценарий » Судный день радио Роман КОРНЕЕВ
Кристиан Бэйл в фильме Макджи «Терминатор 4: Да придёт Спаситель», кадры (100 фото)
Киноблог » Новости коротко: «Терминатор», Дени Вильнёв, Джей Джей Абрамс
Киноблог » Линда Гамильтон вернётся в новом «Терминаторе»

 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Терминатор: Тёмные судьбы
Оригинальное название: Terminator: Dark Fate
Прокат в России фильма "Терминатор: Тёмные судьбы": 31 октября 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
» Блокбастеры » Фантастические
» Франчайзы » Терминатор
О фильме "Терминатор: Тёмные судьбы":

Продолжение классических первых двух «Терминаторов», спродюсированное Джеймсом Кэмероном.

Режиссёр: Тим Миллер («Дэдпул»).

В ролях: Арнольд Шварценеггер, Маккензи Дэвис, Линда Гамильтон.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
Форсаж: Хоббс и ШоуТерминатор: Тёмные судьбыКороль ЛевЭнгри бёрдс в кино 2Малефисента: Владычица тьмыМидуэйЧеловек-Паук: вдали от домаАнна
Недавние громкие новинки:
Очень странные делаЧеловек-Паук: вдали от домаЛюди в чёрном: ИнтернэшнлЛюди Икс: Тёмный ФениксМир Дикого западаВойна АнныМстители 4: ФиналМиллиард

Ролики в разделе "Фантастика":
К звёздам Трейлер 2
Терминатор: Тёмные судьбы О съёмках 2
Вторжение О съёмках
Люди в чёрном: Интернэшнл О съёмках
К звёздам Минутный TV-ролик
Люди в чёрном: Интернэшнл Репортаж с Московской премьеры
К звёздам Русский трейлер
» Трейлер
Люди в чёрном: Интернэшнл Интервью
» TV-ролик
Годзилла 2: Король монстров О съёмках
Люди в чёрном: Интернэшнл Фан-ивент
Кома Трейлер
Люди в чёрном: Интернэшнл Промо-ролик с финала MBA
Годзилла 2: Король монстров Минутный трейлер
  
Новые трейлеры:
К звёздам Трейлер 2
Однажды в Голливуде Отрывок
Форсаж: Хоббс и Шоу О съёмках 2
» О съёмках
Терминатор: Тёмные судьбы О съёмках 2
Оно 2 Финальный трейлер
Лучший стрелок 2 Русский трейлер
» Трейлер
Оно 2 Русский финальный трейлер
Форсаж: Хоббс и Шоу Отрывок 3
» Отрывок 2
» Отрывок
Адская кухня Трейлер
Стриптизёрши Трейлер
Король Лев Дублированный отрывок 3
все трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2018
Новинки кино: 2019 июль август сентябрь октябрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Терминатор: Тёмные судьбы:

Терминатор: Тёмные судьбы
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 8
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

Король Лев: Жизнь это плоский круг
Берёт новичок совсем не гиперреализмом картинки, а классической музыкой, классическими же поворотами сюжета, когда и драма, и юмор, всё на месте

Анна: Белый воробей
«Красный воробей» на фоне этого фильма смотрится детально выверенным драматическим, почти документальным кино

Мёртвые не умирают: Молодым тут не место
Постоянные обращения Джармуша к молодому поколению напоминают попытки автора достучаться до не устраивающих его живых из могилы

Очень странные дела: 3 сезон: Мелкие в опасности
После традиционно затяжного вступления триллер снова становится триллером, а зритель получает вожделенный энергичный финал

Человек-паук: Вдали от дома: Фейк-ньюс
Новая фаза киновселенной должна крутиться вокруг Паука, но сам Паук липовый
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Лучший стрелок 2, Top Gun: Maverick new
постеров: 1, кадров: 4
» Русский трейлер
» Трейлер

Оно 2, It Chapter Two
» Русский финальный трейлер
» Финальный трейлер

К звёздам, Ad Astra
» Трейлер 2

Однажды в Голливуде, Once Upon a Time in Hollywood
» Отрывок
» Интервью

Форсаж: Хоббс и Шоу, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw
» О съёмках 2
» О съёмках
» Отрывок 3
» Отрывок 2
» Отрывок
» Репортаж с премьеры

Терминатор: Тёмные судьбы, Terminator: Dark Fate
» О съёмках 2

17 июля, среда

Адская кухня, Kitchen new
постеров: 2, кадров: 4
» Трейлер

Стриптизёрши, Hustlers new
постеров: 1, кадров: 5
» Трейлер

16 июля, вторник

Король Лев, Lion King
» Дублированный отрывок 3
» Дублированный отрывок 2
» Дублированный ролик о съёмках
» Репортаж с премьеры
» Дублированный отрывок

Дора и Затерянный город, Dora and the Lost City of Gold
» Отрывок

15 июля, понедельник

Kingsman: Начало, King's man new
постеров: 1, кадров: 10
» Русский трейлер
» Трейлер

14 июля, воскресенье
Бокс-офис США: «Человек-паук: вдали от дома» возглавляет провальный уикенд
Неделя не предоставила заокеанскому прокату хоть сколько-нибудь заметных альтернатив не только лидеру...

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2019 фильмы 2019 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2019   фильмы 2018   фильмы 2019   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2018  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Король Лев», рецензия . «Человек-паук: Вдали от дома», рецензия . «Очень странные дела», 3 сезон, отзыв . «Анна», отзыв . «Люди в чёрном 4», рецензия . «История игрушек 4», отзыв . «Дитя робота», отзыв . «Чернобыль», отзыв . «Её запах», отзыв . «Курск», рецензия . «Тёмный Феникс», рецензия . «Тьма», 2 сезон, отзыв . «Мёртвые не умирают», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2019 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2018 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Король Лев", "Человек-паук: Вдали от дома", "Анна", "Али, рули!", "Солнцестояние", "Искусство обмана", "История игрушек 4", "Мёртвые не умирают"
Новинки кино 2019: "Люди Икс: Новые мутанты", "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Дора и Затерянный город", "Однажды в Голливуде", "Энгри бёрдс в кино 2", "Падение ангела", "Оно 2", "Вчера", "Рэмбо: Последняя кровь"

2003-2019 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   