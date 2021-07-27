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Отряд Самоубийц: Миссия Навылет | Трейлеры
О съёмках 3 New :: 27.07.21
Название фильма: Отряд Самоубийц: Миссия Навылет
Оригинальное название: Suicide Squad 2
Прокат в России фильма "Отряд Самоубийц: Миссия Навылет": 5 августа 2021 года
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О фильме "Отряд Самоубийц: Миссия Навылет":
Джеймс Ганн («Стражи Галактики») после развода с Марвел взялся реанимировать побочный франчайз вселенной DC о спецотряде отморозков.
В ролях знакомые всё лица: Тайка Вайтити, Марго Робби, Йоэль Киннаман, Виола Дэвис, Идрис Эльба, Джай Кортни, Натан Филлион, Майкл Рукер.
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