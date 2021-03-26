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Отряд Самоубийц: Миссия Навылет | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 26.03.21

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Все ролики фильма "Отряд Самоубийц: Миссия Навылет" (6, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Отряд Самоубийц: Миссия Навылет
Оригинальное название: Suicide Squad 2
Прокат в России фильма "Отряд Самоубийц: Миссия Навылет": 5 августа 2021 года
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О фильме "Отряд Самоубийц: Миссия Навылет":

Джеймс Ганн («Стражи Галактики») после развода с Марвел взялся реанимировать побочный франчайз вселенной DC о спецотряде отморозков.

В ролях знакомые всё лица: Тайка Вайтити, Марго Робби, Йоэль Киннаман, Виола Дэвис, Идрис Эльба, Джай Кортни, Натан Филлион, Майкл Рукер.

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Отряд Самоубийц: Миссия Навылет:

Отряд Самоубийц: Миссия Навылет
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 3
трейлеры: 6

Рецензии и обзоры

Лига Справедливости Зака Снайдера: Чудо случилось + подкаст

Есть своя ирония в том, что у Снайдера провальные студийные версии получают переосмысленные режиссёрки, которые становятся классикой. Новая «Лига» такой тоже станет, и концепт наконец соберётся во что-то объяснимое

Никто: Наши за границей
В начале идёт прекрасная, завершённая короткометражка со своим посылом и удачным твистом. А потом начинается собственно кино

Поступь хаоса: Говорите громче
В кино мы видим ровно ту же кашу, которой изобилует любая недавняя попытка написать или же снять подростковую фантастику

Звёздный рубеж: Коcмическое уныние
Ладно бы авторы осознавали собственную неспособность снимать, уйдя в осознанную самопародию. Нет, ребята предельно серьёзны

ВандаВижн: Бесконечное мыло + Подкаст
Лучшее, что получается у «Марвел» — это обещать. Целая вселенная тизеров. Бонус: часовой подкаст авторов Кинокадра
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