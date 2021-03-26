|
Отряд Самоубийц: Миссия Навылет | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 6 | постеры: 2 | в ролях
Трейлер New :: 26.03.21
Название фильма: Отряд Самоубийц: Миссия Навылет
Оригинальное название: Suicide Squad 2
Прокат в России фильма "Отряд Самоубийц: Миссия Навылет": 5 августа 2021 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
» Голливуд » Кинокомиксы
О фильме "Отряд Самоубийц: Миссия Навылет":
Джеймс Ганн («Стражи Галактики») после развода с Марвел взялся реанимировать побочный франчайз вселенной DC о спецотряде отморозков.
В ролях знакомые всё лица: Тайка Вайтити, Марго Робби, Йоэль Киннаман, Виола Дэвис, Идрис Эльба, Джай Кортни, Натан Филлион, Майкл Рукер.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Отряд Самоубийц: Миссия Навылет:
Лига Справедливости Зака Снайдера: Чудо случилось + подкаст
Никто: Наши за границей
Поступь хаоса: Говорите громче
Звёздный рубеж: Коcмическое уныние
ВандаВижн: Бесконечное мыло + Подкаст
» TV-ролик
» Отрывок
25 марта, четверг
Лига Справедливости, Justice League
Прокат в России: 16 ноября 2017 года
24 марта, среда
|
|
|
|
|
«Лига Справедливости Зака Снайдера», рецензия + подкаст «Поступь хаоса», отзыв «Райя и последний дракон», отзыв «Никто», отзыв «Часовой», отзыв «Мавританец», отзыв «Аферистка», отзыв «Супернова», отзыв «Раскопки», отзыв «По наклонной», отзыв «Звёздный рубеж», отзыв «Трафик», отзыв «День курка», отзыв «ВандаВижн», отзыв + подкаст