|
Пила: Спираль
о фильме: рецензия | кадры: 8 | трейлеры: 8 | постеры: 2 | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Свиная голова под прикрытием
«Пила» с самого начала представляла из себя довольно разрозненный франчайз, потому что оригинальный фильм имел лишь чисто стилистические совпадения с продолжениями. Джеймс Ван на успехе жанра микробюджетного расчленёнка-триллера пошёл снимать сначала «Заклятия», а потом и вовсе выбрался в высшую голливудскую лигу. На хозяйстве остались Ли Уонелл и Даррен Линн Боусман, которые собственно и придумали всю мифилогию Джона Крамера и его последователей, на что им понадобилось семь фильмов, но это уже во многом была совсем другая история, больше похожая на сериал вроде «Ходячих мертвецов», который с каждым сезоном всё дальше уходил от тематики и стилистики оригинала. В итоге это всё и авторам надоело, хотя зритель и по-прежнему окупал скромные бюджеты минимум трижды.
И вот, три года спустя после восьмой серии, когда Тобин Белл последний раз вернулся к своей роли под приглядом братьев Спиригов, скучающему Крису Року приходит в голову идея вернуть историю к жизни, вновь её несколько переиначив, то есть сделав фильм полноценным полицейским детективом, своеобразным расчленёнка-вариантом жанра бадди-муви. Белый и чёрный, неопытный и аутсайдер, оба правильные законники, должны отыскать подражателя, пока тот не перебил весь их бедовый участок.
Элементы полицейского детектива «Пила» всегда аппроприировала с удовольствием, за похождениями жертв Конструктора детективы наблюдали с сомнамбулической решимостью выстоять до конца и не сблевануть, но в итоге всё равно и они заходили в этой затяжной игре слишком далеко. Так франшиза постепенно теряла лаконизм ради сюжета, а тема мести за тяжкие преступления путём вящего членовредительства в итоге окончательно вытеснила из франшизы само членовредительство. Новейший спин-офф идёт дальше, то и дело произнося вслух имя Джона Крамера, персонажи на самом деле не имеют к нему никакого отношения. Да, это тоже вселенная неоднозначно оцениваемой мести, но её населяют не преступники-жертвы, помещённые внутрь холодного карающего механизма, нет, эта криминальная вселенная куда разнообразнее. И разбросаннее.
Продажные копы, честные копы, бывшие копы, начальники-копы, новички-копы, мёртвые свидетели, живые преступники, судей не хватает, но вместо судьи тут свиная голова в телевизоре. В общем, это традиционный полицейский криминальный триллер, в котором почему-то периодически кого-то садистски умерщвляют сне зависимости от степени виновности без малейшего шанса на спасение. Пила в своё время очень расчётливо создавал свои ловушки, позволяя жертве искупить вину через страдания. Тут же — только создаётся издевательская видимость правосудия, да и сама инженерная смекалка имитатора никак не объясняется и ничем не подтверждается. Он просто очень шустрый, потому что потому. Сценки членовредительства тут настолько вставные, что выглядят ошибкой монтажа, обрываясь и начинаясь так же неожиданно, как неожиданно банально фильм и заканчивается. Мораль? Если это и продолжение серии, то донельзя вымученное и больше похожее на смесь бульдога с носорогом. Но в наше ковидное время чем зритель не шутит, может, нас ещё ждёт его продолжение.
Ссылки по теме: «Пила»
Рецензия » Эксгумация Никита КОМАРОВ
Рецензия » Лобзиком по извилинам Олег ДЕНЕЖКА
Название фильма: Пила: Спираль
Оригинальное название: Spiral: From the Book of Saw
Прокат в России фильма "Пила: Спираль": 13 мая 2021 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
... » Ужасы и мистика
О фильме "Пила: Спираль":
Крис Рок и Сэмьюэл Л. Джексон в спин-оффе классической хоррор-франшизы о садисте-мстителе, которая на этот раз снята по рассказу Криса Рока.
Режиссёр вновь Даррен Линн Боусман.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Пила: Спираль:
Пила: Спираль: Свиная голова под прикрытием
Непобедимый: Пранк
Те, кто желает мне смерти: Как Джоли у деревенских кирку одалживала
Наследие Юпитера: Старый Супермен
Звёздный рубеж: Коcмическое уныние
13 мая, четверг
12 мая, среда
» TV-ролик
|
|
|
|
|
«Оскар 2021», фото + подкаст «Гнев человеческий», рецензия «Пила: Спираль», отзыв «Девятаев», отзыв «Чернобыль», подкаст «Отец», отзыв «Звёздный рубеж», отзыв «Поколение Вояджер», отзыв «Майор Гром», подкаст «Наследие Юпитера», отзыв «Восемь сотен», отзыв «Те, кто желает мне смерти», отзыв Сериал «Неуязвимый», отзыв