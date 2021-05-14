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Пила: Спираль

Трейлеры » Ужас! «Пила»

Рецензия: Свиная голова под прикрытием

Роман КОРНЕЕВ, 14 мая 2021
Рецензия

«Пила» с самого начала представляла из себя довольно разрозненный франчайз, потому что оригинальный фильм имел лишь чисто стилистические совпадения с продолжениями. Джеймс Ван на успехе жанра микробюджетного расчленёнка-триллера пошёл снимать сначала «Заклятия», а потом и вовсе выбрался в высшую голливудскую лигу. На хозяйстве остались Ли Уонелл и Даррен Линн Боусман, которые собственно и придумали всю мифилогию Джона Крамера и его последователей, на что им понадобилось семь фильмов, но это уже во многом была совсем другая история, больше похожая на сериал вроде «Ходячих мертвецов», который с каждым сезоном всё дальше уходил от тематики и стилистики оригинала. В итоге это всё и авторам надоело, хотя зритель и по-прежнему окупал скромные бюджеты минимум трижды.

И вот, три года спустя после восьмой серии, когда Тобин Белл последний раз вернулся к своей роли под приглядом братьев Спиригов, скучающему Крису Року приходит в голову идея вернуть историю к жизни, вновь её несколько переиначив, то есть сделав фильм полноценным полицейским детективом, своеобразным расчленёнка-вариантом жанра бадди-муви. Белый и чёрный, неопытный и аутсайдер, оба правильные законники, должны отыскать подражателя, пока тот не перебил весь их бедовый участок.

Пила: Спираль

Элементы полицейского детектива «Пила» всегда аппроприировала с удовольствием, за похождениями жертв Конструктора детективы наблюдали с сомнамбулической решимостью выстоять до конца и не сблевануть, но в итоге всё равно и они заходили в этой затяжной игре слишком далеко. Так франшиза постепенно теряла лаконизм ради сюжета, а тема мести за тяжкие преступления путём вящего членовредительства в итоге окончательно вытеснила из франшизы само членовредительство. Новейший спин-офф идёт дальше, то и дело произнося вслух имя Джона Крамера, персонажи на самом деле не имеют к нему никакого отношения. Да, это тоже вселенная неоднозначно оцениваемой мести, но её населяют не преступники-жертвы, помещённые внутрь холодного карающего механизма, нет, эта криминальная вселенная куда разнообразнее. И разбросаннее.

Продажные копы, честные копы, бывшие копы, начальники-копы, новички-копы, мёртвые свидетели, живые преступники, судей не хватает, но вместо судьи тут свиная голова в телевизоре. В общем, это традиционный полицейский криминальный триллер, в котором почему-то периодически кого-то садистски умерщвляют сне зависимости от степени виновности без малейшего шанса на спасение. Пила в своё время очень расчётливо создавал свои ловушки, позволяя жертве искупить вину через страдания. Тут же — только создаётся издевательская видимость правосудия, да и сама инженерная смекалка имитатора никак не объясняется и ничем не подтверждается. Он просто очень шустрый, потому что потому. Сценки членовредительства тут настолько вставные, что выглядят ошибкой монтажа, обрываясь и начинаясь так же неожиданно, как неожиданно банально фильм и заканчивается. Мораль? Если это и продолжение серии, то донельзя вымученное и больше похожее на смесь бульдога с носорогом. Но в наше ковидное время чем зритель не шутит, может, нас ещё ждёт его продолжение.

Пила: Спираль

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Название фильма: Пила: Спираль
Оригинальное название: Spiral: From the Book of Saw
Прокат в России фильма "Пила: Спираль": 13 мая 2021 года
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» Голливуд » Детективы
        ... » Ужасы и мистика
» Франчайзы » Пила
О фильме "Пила: Спираль":

Крис Рок и Сэмьюэл Л. Джексон в спин-оффе классической хоррор-франшизы о садисте-мстителе, которая на этот раз снята по рассказу Криса Рока.

Режиссёр вновь Даррен Линн Боусман.

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Пила: Спираль:

Пила: Спираль
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 8
трейлеры: 8

Рецензии и обзоры

Пила: Спираль: Свиная голова под прикрытием
Продажные копы, честные копы, бывшие копы, начальники-копы, новички-копы, только вместо судьи тут свиная голова в телевизоре

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