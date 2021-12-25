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Название фильма: Человек-паук: Нет пути домой

Оригинальное название: Spider-Man: No Way Home

О фильме "Человек-паук: Нет пути домой":

Том Холланд и Бенедикт Камбербэтч в новой серии похождений вернувшегося к «Марвел» Человек-паука. Продолжает развиваться идея Мультивселенной. Альфред Молина возвращается в роли доктора Октопуса.