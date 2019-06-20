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Человек-Паук: вдали от дома | Трейлеры
о фильме: кадры: 5 | трейлеры: 12 | постеры | в ролях
Интервью 2 New :: 20.06.19
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Название фильма: Человек-Паук: вдали от дома
Оригинальное название: Spider-Man: Far From Home
Прокат в России фильма "Человек-Паук: вдали от дома": 4 июля 2019 года
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О фильме "Человек-Паук: вдали от дома":
Том Холланд в роли человека-паука в его юной версии для «Мстителей», едва выжив в «Войне бесконечности», тут же спокойненько отправляется с друзьями в путешествие в Европу. В качестве дежурного злодея выступает Джейк Гилленхааль.
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