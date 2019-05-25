|
Человек-Паук: вдали от дома | Трейлеры
о фильме: кадры: 5 | трейлеры: 8 | постеры | в ролях
Международный трейлер New :: 25.05.19
Ссылки по теме:
Рецензия » Кадия стоит Роман КОРНЕЕВ
Рецензия » Мисс Мар-Велл в тылу врага Роман КОРНЕЕВ
«Мстители 4: Финал», кадры из фильма (103 фото)
Название фильма: Человек-Паук: вдали от дома
Оригинальное название: Spider-Man: Far From Home
Прокат в России фильма "Человек-Паук: вдали от дома": 4 июля 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
О фильме "Человек-Паук: вдали от дома":
Том Холланд в роли человека-паука в его юной версии для «Мстителей», едва выжив в «Войне бесконечности», тут же спокойненько отправляется с друзьями в путешествие в Европу. В качестве дежурного злодея выступает Джейк Гилленхааль.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Человек-Паук: вдали от дома:
Аладдин: Арабская дичь
Игра престолов: 8 сезон: Дракарис
Галерея: Comic Con Saint Petersburg 2019
Галерея: Каннcкий кинофестиваль 2019
Покемон. Детектив Пикачу: Райан Рейнольдс против всех
24 мая, пятница
» Отрывок
23 мая, четверг
|
|
|
|
|
«Игра престолов», финальный сезон, отзыв Каннский кинофестиваль 2019, фото «Мстители 4: Финал», рецензия «Железное небо 2», отзыв «Джон Уик 3», отзыв «Академия «Амбрелла», отзыв Comic Con Saint Petersburg 2019, фото «Отпетые мошенницы», отзыв «Покемон. Детектив Пикачу», отзыв «Аладдин», отзыв ММКФ 2019, фото