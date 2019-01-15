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Человек-Паук: вдали от дома | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Рецензии в разделе Лучшие

Русский тизер-трейлер New :: 15.01.19 ссылка на ролик

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Название фильма: Человек-Паук: вдали от дома
Оригинальное название: Spider-Man: Far From Home
Прокат в России фильма "Человек-Паук: вдали от дома": 4 июля 2019 года
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» Франчайзы » Мстители
О фильме "Человек-Паук: вдали от дома":

Том Холланд в роли человека-паука в его юной версии для «Мстителей», едва выжив в «Войне бесконечности», тут же спокойненько отправляется с друзьями в путешествие в Европу. В качестве дежурного злодея выступает Джейк Гилленхааль.

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Человек-Паук: вдали от дома:

Человек-Паук: вдали от дома
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 5
трейлеры: 2

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