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Львица
о фильме: рецензия | кадры: 4 | трейлеры: 4 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Изгой-два
Меган Фокс со времён своего творческого развода с Майклом Бэем, вылившегося в «Тело Дженнифер», надолго застряла в череде мелких ничего не значащих ролей типа недавней «Думай как собаки», и «Львица» — это во многом такая неловкая попытка камбэка десять лет спустя, причём камбэка в ту самую безвозвратную эпоху раннего Бэя. Так во времена бесконечно ненужных и бесконечных же числом женских боевиков появился фильм о команде «серых гусей» под командой боевой тётки, спасающей за бабло почему-то белую дочку африканского губернатора от местного понаехавшего из Англии чернокожего Бен Ладена.
Звучит как сборная солянка, ею же и является. Женщина-режиссёр ЭмДжей Бассет буквально во всём копирует наследие Бэя, но пока он сам делает это с юморком и задором, «Львица» демонстрирует нам абсолютно серьёзное кино, проигрывающее Бэю и плотностью монтажа, и вообще харизмой. Хотя она есть. Некоторые закадровые мужички вполне себе ничего, полупрозрачные злодеи к концу тоже добирают. Другое дело, что в промежутке между стрельбой и погонями по саванне это да, то самое «женское кино» во всех смыслах.
Тут спасаемая дочка губернатора зачем-то похожа на Грету Тумберг, главная героиня поминутно жалуется на судьбу, а основная мысль, вынесенная аж в титры, почему-то сконцентрирована даже не на судьбах нищей африки, а на той самой львице, которая да, просто защищала своих котят. Но погодите, она же только что задрала минимум четверых ваших друзей, и чуть не сожрала вас двоих, вы чего? Но героям некогда, они уже уходят в закат. Главное же слабое место — это бесконечная ночь второй половины, на которой в этом сезоне обломал себе зубы не один сценарист. Потому что боевик и стелс-триллер — это разные жанры, и просто так поженить не получится.
Название фильма: Львица
Оригинальное название: Rogue
Прокат в России фильма "Львица": 17 сентября 2020 года
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О фильме "Львица":
Меган Фокс в женском боевике о спасении дочки африканского губернатора от банды террористов, одновременно на спасательную команду серых гусей нападает сбежавшая из питомника львица.
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