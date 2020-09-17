Рецензия: Изгой-два

Роман КОРНЕЕВ , 17 сентября 2020

Меган Фокс со времён своего творческого развода с Майклом Бэем, вылившегося в «Тело Дженнифер», надолго застряла в череде мелких ничего не значащих ролей типа недавней «Думай как собаки», и «Львица» — это во многом такая неловкая попытка камбэка десять лет спустя, причём камбэка в ту самую безвозвратную эпоху раннего Бэя. Так во времена бесконечно ненужных и бесконечных же числом женских боевиков появился фильм о команде «серых гусей» под командой боевой тётки, спасающей за бабло почему-то белую дочку африканского губернатора от местного понаехавшего из Англии чернокожего Бен Ладена.

Звучит как сборная солянка, ею же и является. Женщина-режиссёр ЭмДжей Бассет буквально во всём копирует наследие Бэя, но пока он сам делает это с юморком и задором, «Львица» демонстрирует нам абсолютно серьёзное кино, проигрывающее Бэю и плотностью монтажа, и вообще харизмой. Хотя она есть. Некоторые закадровые мужички вполне себе ничего, полупрозрачные злодеи к концу тоже добирают. Другое дело, что в промежутке между стрельбой и погонями по саванне это да, то самое «женское кино» во всех смыслах.

Тут спасаемая дочка губернатора зачем-то похожа на Грету Тумберг, главная героиня поминутно жалуется на судьбу, а основная мысль, вынесенная аж в титры, почему-то сконцентрирована даже не на судьбах нищей африки, а на той самой львице, которая да, просто защищала своих котят. Но погодите, она же только что задрала минимум четверых ваших друзей, и чуть не сожрала вас двоих, вы чего? Но героям некогда, они уже уходят в закат. Главное же слабое место — это бесконечная ночь второй половины, на которой в этом сезоне обломал себе зубы не один сценарист. Потому что боевик и стелс-триллер — это разные жанры, и просто так поженить не получится.