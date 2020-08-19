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Агент Ева
о фильме: рецензия | кадры: 4 | трейлеры: 4 | постеры
Рецензия: Киллером, Вава, киллером
Жанр боевиков про женщин-киллеров, придуманный в своё время Бессоном даже не думает исчерпываться, хотя с самого начала и выглядел тупиковой ветвью развития. «Агент Ева» в этом ряду ничуть не исключение, более того, он квинтессенция жанра, где героиня должна быть жёсткой, ранимой, одинокой, популярной, знаменитой, никому не известной, а вдобавок ещё алкоголичкой-наркоманкой, у которой созависимая мама, новый квази-папа, игроман-любовник, он же муж сестрички-брошенки, а также главный злодей, у которого вообще плохо с долгами и привязанностями.
И вот эта бывшая военная-красивая-здоровенная в исполнении Джессики Честейн мотается по миру, поминутно заглядывая всем в глаза и задавая один и тот же вопрос — «что ты сделал?», а поскольку никто отвечать не желает, приходится мочить без ответа. Начальству это дело не нравится, но старший приказал, и чокнутую оперативницу до поры не трогают. Пока наконец её не подслушивает на деле... э-э-э... доча главного злодея, он же бывший первый подручный старшего приказала, который в итоге всю дорогу разрывается между рвущейся в бой дочей и миролюбивым начальником, которому главная героиня сама как дочь... Надеюсь, вы не запутались.
В общем, тут как в мексиканских сериалах. Неловкие любовные треугольники, странные семейные узы, созависимые тётки, постоянные признания в стиле «я выбрала мужа, а должна была выбрать тебя» и прочие радости бытового киллерства. Особенно забавно с владелицей подпольного казино, которой главгероиня бьёт морду дважды, причём никто так и не понимает, зачем. Бородатого прикрывать? Так тот вроде сам пришёл. Тогда зачем? Загадка. Главгад тоже тот ещё истерик, сначала мочит кого попало чуть не на глазах у младшенькой, пока мама в душе, потом зачем-то устраивает главгероине личную вендетту, в финале вообще не погоня а параолимпиада какая-то под лекцию о доступном пространстве. То есть если это кино должно было заманить в пост-ковидные кинотеатры хлопотливых дамочек, желающих убивать, то хорошо. Но анонимных алкоголиков туда точно не заманишь.
Название фильма: Агент Ева
Оригинальное название: Ava
Прокат в России фильма "Агент Ева": 20 августа 2020 года
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О фильме "Агент Ева":
Джессика Честейн, Колин Фаррелл, Джон Малкович в женском боевике про киллершу.
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