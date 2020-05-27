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Дожить до утра

Трейлеры » Экшн Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Не стреляй

Роман КОРНЕЕВ, 27 мая 2020
Рецензия

Идея идеи всех последних боевиков с Брюсом Уиллисом состоит в том, чтобы в кадре был Брюс Уиллис, на этом зачастую всё и заканчивается, и «Дожить до утра» с самого начала производил впечатление ровно такого фильма. Парочка представителей единственно ругаемого в наше время племени «белого мусора», немудряще отстреливая всё вокруг под девизом «больше никаких убийств», попадает в сельский домик незадачливого доктора, точнее его папы Брюса, поскольку один из них таки словил пулю и теперь доктор под дулом пистолета будет проводить операцию на открытой ноге, дабы спасти свою семью. Такой вот незамысловатый концепт, в котором старого Уиллиса легко мог хватить кондратий в самом начале фильма, чтобы дальше уже всё происходило без него.

На деле всё с одной стороны не так примитивно — и Брюсе означенный кондратий не хватает, и он даже умудряется проделать небольшую погоню до близлежащего трактора, и сам сельский доктор даже встроен в парочку мотивирущих, хотя и абстрактных диалогов с семейством, мол, тряпка, соберись. И он даже собирается и стреляет с двух рук. Но с другой стороны концепт так и остался предельно примитивным, где двое дебилушек реально живут, как дышат, а дышат, как живут, а диалоги промеж семейством похожи на то, как общаются клюквенные русские в заокеанских компьютерных играх — Здравствуй, Джон, ты обещаешь, что не подведёшь свою семью сегодня? — Да, Сара, обещаю, прямо сейчас начинаю не подводить! Считать же ту самую фразу про «никаких больше убийств» вообще неприлично, такая странная получится цифра.

Но главная проблема фильма даже не в этом, а в том, что боевик должен быть боевиком, а тут толпа насквозь простреленных мужиков, одной тётки и одной ребёнки, которая тут вообще низачем (а вначале обещали, что тоже стрельнёт), припадая на одну ножку, вприпрыжку скачет по загородному домику, периодически сопровождая сие действо полевой хирургией и присказками вроде «приведи жену» или «я тебя не подведу». То есть всё происходящее в темноте (и не только, что опровергает название) предельно скучно и попросту малоизобретательно. Нам банально забыли придумать нормальное количество аттракционов, и за всё время просмотра хочется только, чтобы всех уже пристрелили. Но в итоге даже Брюсе не сумел расшибиться о трактор, весь фильм проведя то во сне, то без сознания, то молча сидя в углу. Душераздирающее зрелище.

Дожить до утра


 
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Название фильма: Дожить до утра
Оригинальное название: Survive the Night
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» Голливуд » Боевики
О фильме "Дожить до утра":

Брюс Уиллис в боевике о семье доктора-неудачника, которую захватывают беглые преступники, один из которых как раз нуждается в медицинской помощи.

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Дожить до утра:

Дожить до утра
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 2

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