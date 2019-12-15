Рецензия: Цветная революция

Роман КОРНЕЕВ , 15 декабря 2019

С тех пор, как на Майкла Бэя пало проклятие трансформеров, главный режиссёр боевиков девяностых время от времени всё-таки трясёт стариной и возвращается к любимому жанру то в комедийном ключе, то в серьёзном, каждый раз успешно радуя собственных фанатов и, разумеется, теша собственное эго. Тот факт, что на этот раз он это делает на площадке «Нетфликса», не должен никого смущать, потому что Бэй начал снимать на цифру тогда, когда современное поколение голливудских режиссёров ещё только ходило в киношколу, снимать же вполсилы человек-экшн, сколько бы его не сбивали с этого пути «бешеные терабайты», не приучен, потому новинка с самого начала ожидалась традиционным бэевским боевиком, неважно, на какой площадке это будет происходить, благо если Скорсезе снимает для «Нетфликс», то почему бы это не сделать вечному режиссёру-отпускнику Майклу Бэю.

И на деле мы действительно получили традиционный боевик, успешно конкурирующий с одной стороны со всякими там «Малышами на драйве», а с другой — легко и непринуждённо уделывающий крейговскую бондиану уже буквально своей открывающей погоней. Тут всё как мы любим, тотальное разрушение, бешеные пролёты камерой, максимальная насыщенность юмором, кислотный цветокорр, всё это помноженное на модного Рейнольдса в кадре. В последнем случае подозрение в том, что нас ждёт очередной «Дэдпул» или «Хоббс и Шоу», но нет, несмотря на отчётливую конкуренцию с обоими франчайзами, быстро выясняется, что главный референс тут — это внезапно комедия Саши Барона Коэна «Диктатор».

Бородатые братья Алимовы, претендующие на властвование воображаемой среднеазиатской страной, не вылезая из коэновских штанишек попадают в центр спецоперации шестёрки анонимных борцов за справедливость, которые немудряще рандомным образом решили организовать в означенной стране революцию. В этом смысле, конечно, комедия становится не смешной, потому что наша текущая власть как-то так себе всё это и представляет, как говорится, передайте это Владимиру. Но если абстрагироваться, то это традиционно бодро, очень изобретательно в смысле постановки (особенно в сценах с яхтой-магнитом), местами очень кроваво (количество убитых случайных прохожих предстоит ещё подсчитать) и довольно смешно в диалоговом плане. Хороший боевик для тех, кто соскучился по жанру. А вот когда Бэй поставит что-нибудь серьёзное — остаётся большим вопросом.