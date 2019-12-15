  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2019 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино @cinemahate

Шестеро вне закона

Трейлеры » Экшн Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Цветная революция

Роман КОРНЕЕВ, 15 декабря 2019
Рецензия

С тех пор, как на Майкла Бэя пало проклятие трансформеров, главный режиссёр боевиков девяностых время от времени всё-таки трясёт стариной и возвращается к любимому жанру то в комедийном ключе, то в серьёзном, каждый раз успешно радуя собственных фанатов и, разумеется, теша собственное эго. Тот факт, что на этот раз он это делает на площадке «Нетфликса», не должен никого смущать, потому что Бэй начал снимать на цифру тогда, когда современное поколение голливудских режиссёров ещё только ходило в киношколу, снимать же вполсилы человек-экшн, сколько бы его не сбивали с этого пути «бешеные терабайты», не приучен, потому новинка с самого начала ожидалась традиционным бэевским боевиком, неважно, на какой площадке это будет происходить, благо если Скорсезе снимает для «Нетфликс», то почему бы это не сделать вечному режиссёру-отпускнику Майклу Бэю.

И на деле мы действительно получили традиционный боевик, успешно конкурирующий с одной стороны со всякими там «Малышами на драйве», а с другой — легко и непринуждённо уделывающий крейговскую бондиану уже буквально своей открывающей погоней. Тут всё как мы любим, тотальное разрушение, бешеные пролёты камерой, максимальная насыщенность юмором, кислотный цветокорр, всё это помноженное на модного Рейнольдса в кадре. В последнем случае подозрение в том, что нас ждёт очередной «Дэдпул» или «Хоббс и Шоу», но нет, несмотря на отчётливую конкуренцию с обоими франчайзами, быстро выясняется, что главный референс тут — это внезапно комедия Саши Барона Коэна «Диктатор».

Бородатые братья Алимовы, претендующие на властвование воображаемой среднеазиатской страной, не вылезая из коэновских штанишек попадают в центр спецоперации шестёрки анонимных борцов за справедливость, которые немудряще рандомным образом решили организовать в означенной стране революцию. В этом смысле, конечно, комедия становится не смешной, потому что наша текущая власть как-то так себе всё это и представляет, как говорится, передайте это Владимиру. Но если абстрагироваться, то это традиционно бодро, очень изобретательно в смысле постановки (особенно в сценах с яхтой-магнитом), местами очень кроваво (количество убитых случайных прохожих предстоит ещё подсчитать) и довольно смешно в диалоговом плане. Хороший боевик для тех, кто соскучился по жанру. А вот когда Бэй поставит что-нибудь серьёзное — остаётся большим вопросом.

Шестеро вне закона


 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Шестеро вне закона
Оригинальное название: 6 Underground
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
» Голливуд » Боевики
О фильме "Шестеро вне закона":

Райан Рейнольдс в боевике Майкла Бэя для «Нетфликс». Миллиардер симулируют свою смерть, чтобы собрать команду для противостояния криминальным элементам.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
Плохие парни навсегдаВторжениеЗвёздные Войны: Скайуокер. ВосходПолицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 2Джуманджи: Новый уровеньВперёдВойна токовСоник в кино
Недавние громкие новинки:
Достать ножиМир Дикого западаFord против FerrariАванпостТерминатор: Тёмные судьбыМалефисента: Владычица тьмыГеминиК звёздам

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Экшн":
Не время умирать Промо-ролик
Звериная ярость Русский трейлер
Шестеро вне закона Финальный трейлер
Не время умирать Русский трейлер
» Бритнский трейлер
» Международный трейлер
» Трейлер
» Тизер трейлера
21 мост Дублированный TV-ролик
» Отрывок 2
» Отрывок
Шестеро вне закона Промо-ролик
21 мост Русский трейлер 3
Ангелы Чарли О съёмках 2
» О съёмках
 
Новые трейлеры:
Камуфляж и шпионаж О съёмках 2
Отчёт о пытках О съёмках 2
Союз спасения Международный трейлер
Стрельцов Трейлер
1917 Отрывок
Не время умирать Промо-ролик
Камуфляж и шпионаж Отрывок 3
Маяк Русский трейлер
Ведьмак Финальный трейлер
» Промо-ролик
Вторжение Imax-трейлер
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход Промо-ролик 3
Звериная ярость Русский трейлер
Цвет из иных миров Трейлер
» Русский трейлер
все трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2020
Новинки кино: 2019 декабрь 2020 январь февраль март
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Шестеро вне закона:

Шестеро вне закона
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

Шестеро вне закона: Цветная революция
Бородатые братья Алимовы, претендующие на властвование воображаемой среднеазиатской страной, попадают в центр спецоперации шестёрки анонимных борцов за справедливость

Экспансия: 4 сезон: Космический фронтир
На месте и былая атмосфера, и спецэффекты, и тщательная работа с нф-составляющей, и полное сохранение канона

Брачная история: Дети развода
Режиссёр попытался охватить слишком много со слишком близкого расстояния

Война токов: Электричество
Недостаточно чёткая прописанность мотиваций героев постепенно превращает изначально достаточно стройное противостояние в кашу

Новинки декабря: «Джуманджи», «Звёздные войны» и отечественное новогоднее кино
Декабрь традиционно является и одним из самых кассовых месяцев в году, и одним из самых пустых
Ещё рецензии

Обновления

15 декабря, воскресенье
Бокс-офис США: «Джуманджи: Новый уровень» собирает больше прогнозов
Заокеанский уикенд, в отличие от российского, прошёл спокойно и без малейшей конкуренции, однако уже в пятницу единственный новичок «Джуманджи: Новый...
Кинокасса России: «Полицейский с Рублёвки 2» против «Джуманджи»
На неделе в отечественном прокате столкнулись два бывших новогодних тяжеловеса — отечественный «Полицейский с Рублёвки 2» и заокеанский...

14 декабря, суббота
Трейлеры, кадры, постеры:

Союз спасения
» Международный трейлер

Плохие парни навсегда, Bad Boys For Life
кадров: +4

Камуфляж и шпионаж, Spies in Disguise
» О съёмках 2
» Отрывок 3

Отчёт о пытках, Report
» О съёмках 2

13 декабря, пятница

Стрельцов new
постеров: 1
» Трейлер

1917, 1917
» Отрывок
» Расширенный ролик о съёмках

Не время умирать, No Time to Die
» Промо-ролик

Маяк, Lighthouse
» Русский трейлер

Ведьмак, Witcher
» Финальный трейлер
» Промо-ролик
» О съёмках 2
» О съёмках

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2019 фильмы 2019 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2019   фильмы 2020   фильмы 2019   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Экспания», 4 сезон, отзыв . «Ирландец», рецензия . «Шестеро вне закона», отзыв . «Достать ножи», рецензия . «Король», отзыв . «Ford против Ferrari», рецензия . «Холодное сердце 2», рецензия . «Верность», отзыв . «Дитя погоды», отзыв . «Конец ***го мира», 2 сезон, отзыв . «Война токов», отзыв . «Доктор сон», рецензия . «История брака», отзывы .
 
Афиша кино Новинки кино 2019 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2020 2019 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Полицейский с Рублёвки 2", "Джуманджи: Новый уровень", "Холодное сердце 2", "Рождество на двоих", "Достать ножи", "Ржев", "Сиротский Бруклин", "Мегащенки и отважные птенцы"
Новинки кино 2019: "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход", "Иван Царевич и Серый волк 4", "Союз спасения", "Вторжение", "Кошки", "Камуфляж и шпионаж", "Маяк", "Барашек Шон: Фермагеддон", "Плохие парни навсегда"

2003-2019 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   