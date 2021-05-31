Кинокасса России: «Форсаж 9» обрушивает прокат Распугавший всех возможных конкурентов-тяжеловесов, скоропостижно перенесённых на начало лета, лидер «Форсаж 9» должен был теперь вывозить прокат...

Рецензия права во всём. И в том, что начало фильма (с юной Эллочкой-людоедкой) сделано "на отлюбись" и выглядит как накладной карман на коктейльном платье... далее