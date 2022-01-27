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Пиноккио | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Русский тизер New :: 27.01.22


Все ролики фильма "Пиноккио" (2, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Пиноккио
Оригинальное название: Pinocchio
Планы выпуска: 2022 год
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» Анимация » Авторская
        ... » Кукольная
О фильме "Пиноккио":

Гильермо дель Торо взялся за режиссуру нуарного стоп-моушн мультфильма о том, как кукла решила стать настоящим мальчиком.

Роли озвучивают: Кейт Бланшетт, Эван Макгрегор, Рон Перлман, Тильда Свинтон, Кристоф Вальц, Джон Туртурро.

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Пиноккио:

Пиноккио
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 5
трейлеры: 2

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Со временем «Аллея», скорее всего, затеряется в фильмографии Дель Торо. Но в то же время это идеальное кино для автора

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