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Не время умирать | Трейлеры

Трейлеры » Экшн Бонд, Джеймс Бонд

Репортаж с премьеры New :: 02.10.21

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Название фильма: Не время умирать
Оригинальное название: No Time to Die
Прокат в России фильма "Не время умирать": 7 октября 2021 года
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О фильме "Не время умирать":

Кэри Фукунага в режиссёрском кресле 25 Бонда, а Дэниел Крейг всё-таки остался в главной роли. Сюжет традиционен, Бонд отошёл от дел, но братишка из Лэнгли снова зовёт его на помощь.

В ролях: Ана де Армас, Леа Сейду, Ральф Файнс, Джеффри Райт, Бен Уишоу. В роли дежурных злодеев: Рами Малек, Кристоф Вальц.

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Не время умирать:

Не время умирать
постеры фильма: 10
кадры из фильма: 26
трейлеры: 22

Рецензии и обзоры

Веном 2: Теперь мы встречаемся

«Веном 2» — он про этих двоих. С прошлого фильма их отношения развили в ситкомовский броманс и две трети фильма крутят его как хотят, исключительно ради фан-сервиса

Дюна: Мессии Дюны + подкаст
Не будь фильм столь длинным, вполне возможно, мы бы ругали его за скомканность

Мужские слёзы: Классика
Старомодный вестерн, где машины легко заменить лошадьми, но ничего не поменяется. Уютный, жанрово размытый, житейский

Холодный расчёт: Узники совести
Самоповторы — это либо отчаяние, либо стиль. У Шредера явно второе. Ему удобно создавать истории вокруг травмированных персонажей

Бестселлер: Дедушка старенький, ему всё равно
Посвящение отцу получается главным мессаджем, что делает фильм одновременно и в хорошем, и в плохом смысле скромным
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