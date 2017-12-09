Ушёл из жизни Леонид Броневой В Москве на 89-м году жизни скончался Народный артист СССР Леонид Броневой...

Патрик Стюарт выразил желание сняться в «Звёздном пути» Тарантино Стоило Квентину Тарантино поделиться с Джей Джеем Абрамсом и студией Paramount возникшим у него замыслом для нового полнометражного фильма франшизы «Звёздный путь»...

Netflix объявил дату выхода четвёртого сезона сериала «Чёрное зеркало» Четвёртый сезон киберпанковского сериала-антологии «Чёрное зеркало» появится на стрим-сервисе Netflix 29 декабря и будет состоять из шести эпизодов...