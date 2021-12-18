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Матрица: Воскрешение | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 16 | трейлеры: 15 | постеры: 2 | в ролях | афиша, билеты
TV-ролик New :: 18.12.21
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Рецензия » К чертям семью Роман КОРНЕЕВ
Рецензия » Матрица: Революция торжествует! Роман КОРНЕЕВ
Фотогалерея кадров из фильма «Матрица: Революция» (Matrix Revolutions, the), официальные постеры (37 фото)
Название фильма: Матрица: Воскрешение
Оригинальное название: Matrix Resurrections
Прокат в России фильма "Матрица: Воскрешение": 16 декабря 2021 года
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О фильме "Матрица: Воскрешение":
Киану Ривз возвращается к роли Нео в четвёртой части «Матрицы», которую сняла Лана Вачовски.
Также в фильме снимались: Кристина Риччи, Кэрри Энн Мосс, Нил Патрик Харрис, Джада Пинкетт-Смит, Ламберт Уилсон.
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Матрица: Воскрешение:
Матрица: Воскрешение: К чертям семью
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17 декабря, пятница
16 декабря, четверг
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