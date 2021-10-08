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Матрица: Воскрешение | Трейлеры
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Промо-ролик New :: 08.10.21
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Рецензия » Матрица: Революция торжествует! Роман КОРНЕЕВ
Рецензия » Рассуждения постфактум Роман КОРНЕЕВ
Фотогалерея кадров из фильма «Матрица: Революция» (Matrix Revolutions, the), официальные постеры (37 фото)
Название фильма: Матрица: Воскрешение
Оригинальное название: Matrix Resurrections
Прокат в России фильма "Матрица: Воскрешение": 16 декабря 2021 года
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О фильме "Матрица: Воскрешение":
Киану Ривз возвращается к роли Нео в четвёртой части «Матрицы», которую сняла Лана Вачовски.
Также в фильме снимались: Кристина Риччи, Кэрри Энн Мосс, Нил Патрик Харрис, Джада Пинкетт-Смит, Ламберт Уилсон.
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