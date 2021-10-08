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Матрица: Воскрешение | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика «Матрица»

Промо-ролик New :: 08.10.21

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Название фильма: Матрица: Воскрешение
Оригинальное название: Matrix Resurrections
Прокат в России фильма "Матрица: Воскрешение": 16 декабря 2021 года
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» Блокбастеры » Фантастические
» Франчайзы » Матрица
О фильме "Матрица: Воскрешение":

Киану Ривз возвращается к роли Нео в четвёртой части «Матрицы», которую сняла Лана Вачовски.

Также в фильме снимались: Кристина Риччи, Кэрри Энн Мосс, Нил Патрик Харрис, Джада Пинкетт-Смит, Ламберт Уилсон.

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Матрица: Воскрешение:

Матрица: Воскрешение
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

Не время умирать: Семейное дело

Если продюсеры собираются сжать зубы и всё-таки снять следующий фильм про Бонда без Бонда, то им надо для начала что-то делать со своими сценаристами. А уже потом с, собственно, агентами «два нуля»

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