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Матрица: Воскрешение | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика «Матрица»

Трейлер New :: 08.09.21


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Название фильма: Матрица: Воскрешение
Оригинальное название: Matrix Resurrections
Прокат в России фильма "Матрица: Воскрешение": 16 декабря 2021 года
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» Блокбастеры » Фантастические
» Франчайзы » Матрица
О фильме "Матрица: Воскрешение":

Киану Ривз возвращается к роли Нео в четвёртой части «Матрицы», которую сняла Лана Вачовски.

Также в фильме снимались: Кристина Риччи, Кэрри Энн Мосс, Нил Патрик Харрис, Джада Пинкетт-Смит, Ламберт Уилсон.

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Матрица: Воскрешение:

Матрица: Воскрешение
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 4

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