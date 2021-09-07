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Матрица: Воскрешение | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика «Матрица»

Интерактивный тизер New :: 07.09.21


Все ролики фильма "Матрица: Воскрешение" (3, из них 3 новых)
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Название фильма: Матрица: Воскрешение
Оригинальное название: Matrix Resurrections
Прокат в России фильма "Матрица: Воскрешение": 16 декабря 2021 года
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» Блокбастеры » Фантастические
» Франчайзы » Матрица
О фильме "Матрица: Воскрешение":

Киану Ривз возвращается к роли Нео в четвёртой части «Матрицы», которую сняла Лана Вачовски.

Также в фильме снимались: Кристина Риччи, Кэрри Энн Мосс, Нил Патрик Харрис, Джада Пинкетт-Смит, Ламберт Уилсон.

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Матрица: Воскрешение:

Матрица: Воскрешение
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Шан-Чи и легенда Десяти колец: Бесконечная история
Если «Чёрная вдова» стала посмертным спин-оффом, то перед нами спин-офф чего-то ещё вообще не снятого

Кэндимен: Его пример другим наука
Соединять триллер и современное искусство пробуют давно, но получается как-то всегда сомнительно

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Пусть папа был ненадёжным балбесом, с ним дочь чувствовала себя меньшим дерьмом, чем вдали от него

Аннетт: Последняя гастроль
В какой-то момент начинается настоящая, лютая, патентованная хтонь, которую редко встретишь даже и в жаровом кино

Воспоминания: Мы всё забыли + подкаст
У Лизы Джой было всё, включая деньги, чтобы сделать хорошее кино. От неё нужен был только хороший сценарий
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Обновления

7 сентября, вторник
Трейлеры, кадры, постеры:

Матрица: Воскрешение
Матрица: Воскрешение, Matrix Resurrections new
Прокат в России: 16 декабря 2021 года
постеров: 1, кадров: 1
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Первый уикенд осени в российском, как и международном прокате, прошёл под логотипом «Марвел»...
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3 сентября, пятница

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постеров: 1, кадров: 4
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