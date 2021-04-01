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Майор Гром: Чумной Доктор
о фильме: рецензия | кадры | трейлеры: 4 | постеры: 4 | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Сила в кепке
Отечественный комикс о майоре Громе, его напарнике Дубине, начальнике Прокопенко, девушке Пчёлкиной и противостоящем майору суперзлодее Разумовском уже пытались экранизировать. Пафоса было много, и задел по всему претендовал на полный метр, но получилась в итоге
Зачем было оставлять эту царь-пасхалку, понятно — продюсеры старались, придумывали, почему бы не переснять заново и накоротке, чтобы было что вставлять в трейлер. Потому что дальше ничего такого почти что и не будет. Майор Гром изображает то процедурал, то бадди-муви, то комедийный детектив, лишь временами прерываясь на комиксовые поползновения бэтманообразного Чумного Доктора (о чём авторы проговариваются прямо в кадре), с той лишь немаловажной разницей, что Бэтман никого не убивает даже в «снайдеркате». А этот да. И потому должен быть изловлен в местный питерский Аркам. Удобно, потому что не убивал бы — стало бы окончательно непонятно, что в нём плохого, а так сразу ясно — злодей-злодей.
Режиссёр фильма «Лёд» Трофим вообще не любит никакой неоднозначности. Тут хорошая только милиция-полиция. Остальные — козлы. Загибайте пальцы, последовательно развенчиваются: судьи, гэбэшники, народные мстители, банкиры (да-да, те самые, ограбленные вначале), олигархи, журналистки, программисты соцсетей, были бы посрамлены заодно и военные, но они погибли в Сирии и вообще придут, порядок наведут. Спойлер — не придут, доблестная милиция сама справится. Впрочем, у журналистки будет ещё шанс исправиться, чтобы стать хорошей, она должна встать на сторону народа зачёркнуто майора, то есть поесть с ним шавермы на питерских крышах. Ну, и ещё тут борцухи-братухи молодцы, просто потому что.
А главный козёл в фильме — народ. Он злобен, тёмен, и вообще терпила по жизни. Дай ему волю, в смысле «Перемен» под открывающие титры — он же сразу начнёт всё вокруг жечь и вообще устраивать самосуд и требовать свободы Чумному Доктору. Который, может, и виноват, но кто тогда произвёл сто миллионов просмотров фильма про дворец? То-то же. И пусть в фильме неплохой графон и в целом постановка, но вот эта гнилая тема о том, что никому нельзя верить, кроме себя и пары друзей, что тебя всякий кинет и вообще люди злы, вот это на самом деле отвратительно. Даже в «Джокере», самом тёмном из комиксов DC, попавшем на большой экран, не пели осанну атомизации. Даже там погромщики не были оправданием зла вящей бесчувственности и социопатии главгероя, он просто хотел, чтобы его любили. А тут, если бы Доктор не убивал, то единственный стоил бы здесь сочувствия (даже несмотря на анимешный типаж и чОлку). Что же касается самого Грома, в новой полнометражке он слишком косплеит персонажей Петрова, в короткометражке он смотрелся оригинальнее. Осталось понять, будет ли теперь обещанное продолжение.
Прокат в России фильма "Майор Гром: Чумной Доктор": 1 апреля 2021 года
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О фильме "Майор Гром: Чумной Доктор":
Полнометражный римейк отечественного комикса «Майор Гром» с другими авторами и расширенным сюжетом.
Режиссёр: Олег Трофим («Лёд»).
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