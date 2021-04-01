Рецензия: Сила в кепке

Роман КОРНЕЕВ , 1 апреля 2021

Отечественный комикс о майоре Громе, его напарнике Дубине, начальнике Прокопенко, девушке Пчёлкиной и противостоящем майору суперзлодее Разумовском уже пытались экранизировать. Пафоса было много, и задел по всему претендовал на полный метр, но получилась в итоге экшн-короткометражка о том, как майор Гром случайно помешал ограблению банка группой отморозков. По сути, кино было чисто жанровым боевиком с присказкой «думай, думай» и представляло собой своеобразную полукомедийную «Перестрелку» с перерывом на красиво падающие деньги и трюки в неловком слоу-мо. Там даже был начальник и Чумной Доктор под титры, но ничего от собственно комикса в этом не просматривалось, и потому проект свернули, чтобы запустить заново уже с новой командой. Последовавший три года спустя полный метр по имени «Майор Гром: Чумной Доктор» — это одновременно и сиквел, и римейк той получасовой короткометражки, за тем лишь исключением, что в кино всё это помещается в первые 10 минут и ограбление всё-таки удаётся, а потом появляется столь же вставной и неловкий мусоровоз и начинается собственно кино.

Зачем было оставлять эту царь-пасхалку, понятно — продюсеры старались, придумывали, почему бы не переснять заново и накоротке, чтобы было что вставлять в трейлер. Потому что дальше ничего такого почти что и не будет. Майор Гром изображает то процедурал, то бадди-муви, то комедийный детектив, лишь временами прерываясь на комиксовые поползновения бэтманообразного Чумного Доктора (о чём авторы проговариваются прямо в кадре), с той лишь немаловажной разницей, что Бэтман никого не убивает даже в «снайдеркате». А этот да. И потому должен быть изловлен в местный питерский Аркам. Удобно, потому что не убивал бы — стало бы окончательно непонятно, что в нём плохого, а так сразу ясно — злодей-злодей.

Режиссёр фильма «Лёд» Трофим вообще не любит никакой неоднозначности. Тут хорошая только милиция-полиция. Остальные — козлы. Загибайте пальцы, последовательно развенчиваются: судьи, гэбэшники, народные мстители, банкиры (да-да, те самые, ограбленные вначале), олигархи, журналистки, программисты соцсетей, были бы посрамлены заодно и военные, но они погибли в Сирии и вообще придут, порядок наведут. Спойлер — не придут, доблестная милиция сама справится. Впрочем, у журналистки будет ещё шанс исправиться, чтобы стать хорошей, она должна встать на сторону народа зачёркнуто майора, то есть поесть с ним шавермы на питерских крышах. Ну, и ещё тут борцухи-братухи молодцы, просто потому что.

А главный козёл в фильме — народ. Он злобен, тёмен, и вообще терпила по жизни. Дай ему волю, в смысле «Перемен» под открывающие титры — он же сразу начнёт всё вокруг жечь и вообще устраивать самосуд и требовать свободы Чумному Доктору. Который, может, и виноват, но кто тогда произвёл сто миллионов просмотров фильма про дворец? То-то же. И пусть в фильме неплохой графон и в целом постановка, но вот эта гнилая тема о том, что никому нельзя верить, кроме себя и пары друзей, что тебя всякий кинет и вообще люди злы, вот это на самом деле отвратительно. Даже в «Джокере», самом тёмном из комиксов DC, попавшем на большой экран, не пели осанну атомизации. Даже там погромщики не были оправданием зла вящей бесчувственности и социопатии главгероя, он просто хотел, чтобы его любили. А тут, если бы Доктор не убивал, то единственный стоил бы здесь сочувствия (даже несмотря на анимешный типаж и чОлку). Что же касается самого Грома, в новой полнометражке он слишком косплеит персонажей Петрова, в короткометражке он смотрелся оригинальнее. Осталось понять, будет ли теперь обещанное продолжение.