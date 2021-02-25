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Лука | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Тизер-трейлер New :: 25.02.21
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Название фильма: Лука
Оригинальное название: Luca
Прокат в России фильма "Лука": 17 июня 2021 года
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О фильме "Лука":
Пискаровский мультфильм о приключениях морского мальчика на суше.
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