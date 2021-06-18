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Лука

Трейлеры » Фильм-детям Студия Пиксар

Рецензия: Скоро в школу

Роман КОРНЕЕВ, 18 июня 2021
Рецензия

С тех пор, как «Пиксар» решил делать два мультфильма в год, он стал не просто «Пиксаром», а прежним «Пиксаром» плюс некоторое донельзя необязательное приложение с тем же названием, которое ему вовсе не нужно. Надо понимать, что и «Вперёд», и, теперь, «Лука» не так чтобы плохи, они хороши, хороши для кого угодно — «Сони», «Дримворкса-Юнивёрсала», «Уорнеров», странных полумёртвых «Фоксов» — но не «Иллюминэйшн», не «Диснея» и тем более не для «Пиксара». Любых времён, когда они чуть не умерли в удушаюших объятиях «Диснея», когда они внезапно начали плодить ненужные сиквелы вроде «Тачек 2» или «В поисках Дори», тем более — теперь, когда они выдержали всё, даже скандалы с излишними обнимашками, и продолжили снимать нетленки вроде мультфильма «Душа» — лёгкие и глубокие одновременно.

Потому что и «Вперёд», и «Лука» — лёгкие, но неглубокие. Технически достаточные, но не прорывные. Да, они дают работу новому поколению аниматоров, они даже вполне коммерчески успешны, и да, за них в общем-то никому не стыдно, но это не уровень «Пиксара». Это уровень такой необязательной, местами фотореалистичной анимации без какого-то важного витамина, без какой-то самости, особенности, самоценности. А что есть? Есть видовая итальянская история про святую моцареллу, вкусное песто, кафе нормале, крошечные прибрежные городки и их с одной стороны милых, но с другой стороны ужасно зашоренных жителей.

Лука

Среди которых, да, живут русалки. Ну, как «живут», прячутся, боясь людей, а люди боятся их. Из этой идеи можно было бы достать что угодно — аллегорическую историю про иммигрантов или ещё что-то такое. Про стремление к свободе и стремление к дружбе. Про жажду знания. Про волю к победе. В сценарии заделов для этого полно, но ни одно из них не реализуется, словно авторы осознанно каждую секунду себя одёргивают — руки из-под одеяла убрал, у нас детское кино про «веспу» и велогонки. Папа без руки? Он таким родился! Русалки боятся людей? На самом деле нет, они преспокойно среди них живут. Ребёнок сбежал из дома к живущему на суше бродяжке, оставшемуся без отца? Отец «просто ушёл», а беспокоиться в общем-то не о чем.

С анимацией то же самое — за красивыми волнами и фотореалистичными задниками авторы не дают себе секунду передохнуть между трещоткой диалогов, дать полюбоваться закатом, сосредоточиться на мимике персонажей — вместо этого нам спешат побыстрее подсунуть очередной сомнительный гэг (и срабатывает только шутка с котом), а малейшая опасность, которая окружает главного героя, каждый раз спускается в унитаз, сводится к шутке. Это всё выглядит придирками, но у классического «Пиксара» было место и глубине, и грусти, и злости, и страху. Взрослый контент в детском проекте — вот чем славен «Пиксар», а тут отчаянно скучают сами дети. Потому что чувствуют ущербность, недоделанность, недопридуманность, плоскость. И мораль «дети, идите в школу» хороша для плакатов в самых нищих индийских штатах, но не в истории про тихую спокойную Италию второй половины двадцатого века.

Лука

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Название фильма: Лука
Оригинальное название: Luca
Прокат в России фильма "Лука": 17 июня 2021 года
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О фильме "Лука":

Пиксаровский мультфильм о приключениях мальчика-русалки в Италии.

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Лука:

Лука
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 3
трейлеры: 15

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За фотореалистичными задниками авторы не дают себе воли обсудить хоть что-нибудь серьёзное, небанальное

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