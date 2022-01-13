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Лакричная пицца | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 3 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Отрывок New :: 13.01.22
Название фильма: Лакричная пицца
Оригинальное название: Licorice Pizza
Прокат в России фильма "Лакричная пицца": 13 января 2022 года
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О фильме "Лакричная пицца":
Пол Томас Андерсон представляет подростковую мелодраму о беззаботных 70х.
В эпизодических ролях: Брэдли Купер, Бен Стиллер, Шон Пенн, Майя Рудольф, Джон Си Райли.
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