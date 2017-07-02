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Джуманджи: Зов джунглей | Трейлеры

Трейлеры » Приключения и фэнтэзи Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 02.07.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Джуманджи: Зов джунглей
Оригинальное название: Jumanji: Welcome to the Jungle
Прокат в России фильма "Джуманджи: Зов джунглей": 28 декабря 2017 года
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» Голливуд » Детское и семейное кино
        ... » Приключения
О фильме "Джуманджи: Зов джунглей":

Ребут классического фильма с Робином Уильямсом «Джуманджи», в котором волшебная настолка превратилась в старую видеоигру, которая, по сюжету фильма, засасывает простых школьников.

В ролях: Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан, Кевин Харт, Джек Блэк.

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Джуманджи: Зов джунглей:

Джуманджи: Зов джунглей
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 4
трейлеры: 2

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