Российские фильмы «Время первых» и «Салют 7» не смогли поделить прокат В апреле 2017 года в широкий российский прокат с интервалом в неделю выходят сразу две картины, посвящённые теме освоения космоса: «Время первых» производства...

Киносоюз опубликовал открытое письмо о ситуации вокруг фильма «Матильда» Новый фильм Алексея Учителя «Матильда», ещё не выйдя в свет, стал объектом критики со стороны представителей Русской православной церкви и чиновников: так...