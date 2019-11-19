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Ирландец | Трейлеры

Трейлеры » Криминальное Рецензии в разделе Лучшие

Финальный трейлер New :: 19.11.19


Все ролики фильма "Ирландец" (7)

 
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Название фильма: Ирландец
Оригинальное название: Irishman
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» Голливуд » Криминальные
» Голливуд » Байопики » ЖЗЛ
О фильме "Ирландец":

Роберт де Ниро и Аль Пачино в криминальном байопике Мартина Скорсезе, который тот снял для «Нетфликс».

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Ирландец:

Ирландец
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 5
трейлеры: 7

Рецензии и обзоры

Ford против Ferrari: Ты профессионал или нет

В отличие от своих персонажей, байопик не позволяет себе дерзости, необходимой, чтобы стать в чём-либо выдающимся. Для дорогого студийного драматического кино это не новая позиция

Конец ***го мира: 2 сезон: А теперь живи с этим
Это всё ещё кино про побег, но более абстрактный, потому бегут здесь от чего угодно, но вокруг дома

Доктор Сон: Прикрываясь Кубриком
Лишь только создатели начинают досконально копировать Кубрика — кино меняется

Король: Что мы здесь делаем
Чем больше вдумываешься в парадоксы, в которых кино копалось всё это время, тем более интересным, сложным и мудрым оно кажется

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Единственный по-настоящему значимый релиз ноября этого года стартует в самом его конце
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18 ноября, понедельник
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