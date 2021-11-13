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Ледниковый период: приключения Бака | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Ледниковый период

Тизер-трейлер New :: 13.11.21


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Название фильма: Ледниковый период: приключения Бака
Оригинальное название: Ice Age: Adventures of Buck Wild
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О фильме "Ледниковый период: приключения Бака":

«Дисней+» представляет полнометражный спин-офф «Ледникового периода» о похождениях опоссумов в затерянном мире, где уцелели динозавры.

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Ледниковый период: приключения Бака:

Ледниковый период: приключения Бака

Рецензии и обзоры

Красное уведомление: Код красный
Интересно ли это всё смотреть? Интересно и забавно. Есть ли в этом хоть капля новизны? Ничуть не бывало. Можно ли продолжать так же до бесконечности? А вот тут — только время покажет

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