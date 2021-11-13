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Ледниковый период: приключения Бака | Трейлеры
Тизер-трейлер New :: 13.11.21
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Название фильма: Ледниковый период: приключения Бака
Оригинальное название: Ice Age: Adventures of Buck Wild
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О фильме "Ледниковый период: приключения Бака":
«Дисней+» представляет полнометражный спин-офф «Ледникового периода» о похождениях опоссумов в затерянном мире, где уцелели динозавры.
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