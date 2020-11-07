|
Тёмные начала | Трейлеры
о сериале: рецензия | кадры | трейлеры: 23 | постеры: 2 | в ролях
Промо-ролик 3 New :: 07.11.20
Ссылки по теме:
Рецензия » Ребята и зверята Роман КОРНЕЕВ
Название сериала: Тёмные начала
Оригинальное название: His Dark Materials
Планы выпуска: 2019 год
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
О сериале "Тёмные начала":
BBC, HBO и New Line объединились для фэнтэзийного сериала по мотивам «Тёмных начал» Билла Пуллмана. Ранее попытка создания кинофраншизы провалилась по итогам съёмок фильма «Золотой компас». Уже анонсировано два сезона.
В ролях: Джеймс Макавой, Рут Уилсон. Режиссёр: Том Хупер («Король говорит»).
все трейлеры
|
Тёмные начала:
В чужой шкуре: Нолан курильщика
Выбивая долги: Понты
Ведьмы: Крыски
Падение: Отцы и деды
Последняя капля: Успокоительное
5 ноября, четверг
Конёк-горбунок
Прокат в России: 18 февраля 2021 года
» Тизер 2
2 ноября, понедельник
За океаном, в отличие от нашего проката, «Ведьмы» вышли онлайн, а потому их роль в прокате выполнял подростковый ужастик «Давай поиграем». Со...
1 ноября, воскресенье
Предварительные прогнозы обещали на неделе в российском прокате лидерство главному новичку, сказке «Ведьмы»...
30 октября, пятница
29 октября, четверг
|
|
|
|
|
«Глубже!», отзыв «Ведьмы», отзыв «Падение», отзыв «В чужой шкуре», отзыв «Воспитанные волками», отзыв «Суд над чикагской семёркой», рецензия «Последняя капля», отзыв «Честный вор», отзыв «Ребекка», отзыв «Выбивая долги», отзыв «Дедушка нелёгкого поведения», отзыв «Борат 2», отзыв «Страна Лавкрафта», отзыв