|
Сокол и Зимний солдат | Трейлеры
о сериале: кадры: 2 | трейлеры: 11 | постеры | в ролях
TV-ролик New :: 22.03.21
Ссылки по теме: Мстители
Рецензия » Он Танос и он бородат Роман КОРНЕЕВ
«Мстители: Война бесконечности», кадры (109 фото)
Кинокомикс Marvel «Черная пантера», кадры (140 фото)
Название сериала: Сокол и Зимний солдат
Оригинальное название: Falcon and Winter Soldier
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
О сериале "Сокол и Зимний солдат":
Себастьян Стэн и Энтони Мэки в мини-сериальном спин-оффе «Мстителей».
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Сокол и Зимний солдат:
Лига Справедливости Зака Снайдера: Чудо случилось + подкаст
Никто: Наши за границей
Звёздный рубеж: Коcмическое уныние
По наклонной: Бумеры для зумеров
Поступь хаоса: Говорите громче
Новая рубрика Кинокадра — аудиоподкаст «Мы ругаем» продолжает развиваться, мы теперь присутствуем не только на YouTube и ВКонтакте...
Заокеанский прокат на неделе не остался без заметного релиза, что позволило ему удержать прежний 17-миллионный порог валовой кассы...
» TV-ролик
» Отрывок
» Тизер 2
Ход королевы : без заголовка | Мимо проходил
Иногда хождение по ютубу бывает вредоносным. Ведь на ютубе бытует мнение, что Бет Хармон закончила свой земной путь в конце шестой серии... далее
21 марта, воскресенье
Отечественный прокат вновь заполучил сразу несколько заметных премьер, однако стартовый четверг у главного отечественного новичка оказался таким слабым...
20 марта, суббота
19 марта, пятница
18 марта, четверг
|
|
|
|
|
«Лига Справедливости Зака Снайдера», рецензия + подкаст «ВандаВижн», подкаст «Райя и последний дракон», отзыв «Никто», отзыв «Часовой», отзыв «Поступь хаоса», отзыв «Аферистка», отзыв «Супернова», отзыв «Раскопки», отзыв «По наклонной», отзыв «Звёздный рубеж», отзыв «Трафик», отзыв «День курка», отзыв «Мавританец», отзыв