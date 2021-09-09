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Не смотрите вверх | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 09.09.21
Название фильма: Не смотрите вверх
Оригинальное название: Don't Look Up
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О фильме "Не смотрите вверх":
Леонардо ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в околофантастической комедии «Нетфликс» о двух астрономах, которые отправляются в тур, чтобы убедить человечество в том. что к Земле приближается комета, которая всё уничтожит.
Также в ролях: Тимоти Шаламе, Джона Хилл, Кейт Бланшетт, Мерил Стрип, Рон Перлман.
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