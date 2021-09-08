  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2021 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Подкаст
Фильмы 2021 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Видеоподкаст «Мы ругаем» #14: «Воспоминания» и «Зелёный рыцарь»

Не смотрите вверх | Трейлеры

Трейлеры » Комедии Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 08.09.21



 
Поставьте фильму оценку!
Добавить на Facebook Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Не смотрите вверх
Оригинальное название: Don't Look Up
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
» Голливуд » Комедии » Комедии положений
О фильме "Не смотрите вверх":

Леонардо ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в околофантастической комедии «Нетфликс» о двух астрономах, которые отправляются в тур, чтобы убедить человечество в том. что к Земле приближается комета, которая всё уничтожит.

Также в ролях: Тимоти Шаламе, Джона Хилл, Кейт Бланшетт, Мерил Стрип, Рон Перлман.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
Матрица: ВоскрешениеОхотники за привидениями: наследникиШан-Чи и легенда Десяти колецВеном 2Не время умиратьЛегенда о зеленом рыцареХолодный расчётВоспоминания
Недавние громкие новинки:
Легенда о зеленом рыцареОтряд Самоубийц: Миссия НавылетВоспоминанияОчень странные делаВремяЧёрная вдоваКруэллаФорсаж 9

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Комедии":
Не смотрите вверх Трейлер
Французский вестник О съёмках
Свингеры Трейлер
Бестселлер Русский минутный трейлер
Главный герой Русский отрывок 3
Бестселлер Трейлер
» Русский трейлер
Главный герой Русский отрывок 2
» Отрывок 4
» Русский отрывок
» Русский промо-ролик
» Репортаж с премьеры
» Отрывок 3
» Русский отрывок
» О съёмках
 
Новые трейлеры:
Не смотрите вверх Трейлер
Французский вестник О съёмках
Виновный Русский трейлер
Матрица: Воскрешение Трейлер
Семейка Аддамс: Горящий тур Русский трейлер 2
Виновный Трейлер
Всё о сексе Трейлер, сезон 3
Семейка Аддамс: Горящий тур Русский трейлер
Матрица: Воскрешение Интерактивный тизер
» Русский тизер трейлера
» Тизер трейлера
Семейка Аддамс: Горящий тур Международный трейлер
» Трейлер 2
Злое Русский трейлер
» Трейлер 2
все трейлеры
фильмы 2021 | фильмы 2020
Новинки кино: 2021 сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Не смотрите вверх:

Не смотрите вверх
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Шан-Чи и легенда Десяти колец: Бесконечная история
Если «Чёрная вдова» стала посмертным спин-оффом, то перед нами спин-офф чего-то ещё вообще не снятого

Кэндимен: Его пример другим наука
Соединять триллер и современное искусство пробуют давно, но получается как-то всегда сомнительно

День флага: Папа и доча
Пусть папа был ненадёжным балбесом, с ним дочь чувствовала себя меньшим дерьмом, чем вдали от него

Аннетт: Последняя гастроль
В какой-то момент начинается настоящая, лютая, патентованная хтонь, которую редко встретишь даже и в жаровом кино

Воспоминания: Мы всё забыли + подкаст
У Лизы Джой было всё, включая деньги, чтобы сделать хорошее кино. От неё нужен был только хороший сценарий
Ещё рецензии


Кинокадр Новинки кино 2021 фильмы 2021 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2021   фильмы 2020   фильмы 2021   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Шан-Чи и легенда Десяти колец», отзыв . «Главный герой», рецензия . «Отряд cамоубийц 2», подкаст . «Кэндимен», отзыв . «Круиз по джунглям», отзыв . «Аннетт», отзыв . «Ведьмак: Кошмар волка», отзыв . «Воспоминания», подкаст . «Тихий омут», отзыв . «Босс-молокосос 2», отзыв . «День флага», отзыв . «Легенда о зелёном рыцаре», рецензия .
 
Афиша кино Новинки кино 2021 Рецензии Блог Трейлеры Подкаст
Обновления Фильмы Фильмы 2021 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Петровы в гриппе", "Шан-Чи и легенда десяти колец", "После. Глава 3", "Злое", "Босс-молокосос 2", "Небесная команда", "Дом на другой стороне", "Главный герой"
Новинки кино 2021: "Дюна", "Холодный расчёт", "Не время умирать", "Семейка Аддамс: Горящий тур", "Веном 2", "Монстры на каникулах: Трансформания", "Неисправимый Рон", "Французский вестник", "Хороший, плохой, коп"

2003-2021 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   