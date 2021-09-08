Название фильма: Не смотрите вверх

Оригинальное название: Don't Look Up

О фильме "Не смотрите вверх":

Леонардо ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в околофантастической комедии «Нетфликс» о двух астрономах, которые отправляются в тур, чтобы убедить человечество в том. что к Земле приближается комета, которая всё уничтожит.

Также в ролях: Тимоти Шаламе, Джона Хилл, Кейт Бланшетт, Мерил Стрип, Рон Перлман.