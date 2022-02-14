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Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия | Трейлеры
о фильме: кадры: 5 | трейлеры: 4 | постеры: 2 | в ролях
Трейлер New :: 14.02.22
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Название фильма: Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия
Оригинальное название: Doctor Strange in the Multiverse of Madness
Прокат в России фильма "Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия": 6 мая 2022 года
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О фильме "Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия":
Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен, Рэйчел Макадамс, Чиветель Эджиофор в продолжении приключений доктора Стрэнджа в мультивселенной Марвел.
Режиссёр: Сэм Раими.
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