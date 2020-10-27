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Название фильма: Борат 2

Оригинальное название: Borat Subsequent Moviefilm

О фильме "Борат 2":

Саша Барон Коэн возвращается к своей культовой роли казахского журналиста Бората Сагдиева, который всё пытается понять загадочных американцев, на этот раз для «Амазона».