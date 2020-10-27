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Борат 2 | Трейлеры

Трейлеры » Комедии Рецензии в разделе Лучшие

Лучшие моменты New :: 27.10.20

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Все ролики фильма "Борат 2" (5, из них 3 новых)
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Название фильма: Борат 2
Оригинальное название: Borat Subsequent Moviefilm
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» Независимое кино » Комедии
» Голливуд » Псевдодокументальное кино
О фильме "Борат 2":

Саша Барон Коэн возвращается к своей культовой роли казахского журналиста Бората Сагдиева, который всё пытается понять загадочных американцев, на этот раз для «Амазона».

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Борат 2:

Борат 2
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

Страна Лавкрафта: Хтоническая эмансипация
Проблема сериала в том, что запрос на новую БЛМ-антологию есть, но свежих идей на этот счёт по-прежнему нет

Ребекка: Бывшие
Уитли верен себе: удивительное внимание к деталям в костюмах, декорациях, освещении и жестах, но на титрах — только досадное равнодушие

Борат 2: Пранк под контролем
Чаще смешно от того, какое дно пробивает сам Коэн, а не герои. А должно быть наоборот: в хороших пранках смеются с тех, кого разыгрывают

Глубже!: Дыши!
Опытные комедиографы в кризисе жанра периодически берутся за тему порно, так режиссёры выговариваются и лечат свои подростковые травмы

Дедушка нелёгкого поведения: Рыбалка с дедушкой
Хорошую семейную мелодраму чуть не испортили совершенно не нужной здесь подростковой комедией
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26 октября, понедельник
Бокс-офис США: «Честный вор» остаётся лидером
Несмотря на скоропостижный перенос мультфильма «На связи» на 2021 год, заокеанский уикенд всё равно сумел удержаться от чрезмерных падений и даже напротив...
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Подольские курсанты
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25 октября, воскресенье
Кинокасса России: «Дедушка нелёгкого поведения» против «Глубже!»
Отечественный прокат ввиду скоропостижного переноса комедии с Де Ниро «Дедушка нелёгкого поведения» на неделю вперёд очень рассчитывал на результаты уикенда...
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Бортпроводница, Flight Attendant new
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22 октября, четверг

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» Русский трейлер
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Манк, Mank
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21 октября, среда

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Выбивая долги, Tax Collector
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