|
Бегущий по лезвию 2049 | Трейлеры
Трейлер 2 New :: 17.07.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Бегущий по лезвию 2049
Оригинальное название: Blade Runner 2049
Прокат в России фильма "Бегущий по лезвию 2049": 5 октября 2017 года
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
О фильме "Бегущий по лезвию 2049":
Продолжение культового киберпанка Ридли Скотта по мотивам повести Филипа К. Дика.
В ролях: Харрисон Форд, Райан Гослинг, Ана де Армас, Джаред Лето.
Режиссёр: Дени Вильнёв.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Бегущий по лезвию 2049:
Планета обезьян: Война: Ревенант
Сырое: Пустой желудок
Человек-паук: Возвращение домой: Пролёты и пробежки
Каслвания: Проба
Галерея: Московский международный кинофестиваль 2017: Красная дорожка закрытия
На 78-м году жизни скончался отец жанра зомбо-триллера, автор «Ночи живых мертвецов» режиссёр Джордж Ромеро...
Бегущий по лезвию 2049, Blade Runner 2049
Прокат в России: 5 октября 2017 года
16 июля, воскресенье
В Москве на 75-м году жизни скончался актёр Владимир Толоконников. «Накануне он хорошо себя чувствовал. Снимался в кино "Супербобровы-2"...
К моменту своего выхода «Планета обезьян: Война» была главной надеждой этого лета среди франчайзов...
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
Жанр: ББПЕ
Прокат в России: 27 июля 2017 года
» Трейлер
15 июля, суббота
Шоураннер теле-сериала «Фарго» Ной Хоули, создатель комиксов «Ходячие мертвецы» и сценарист Роберт Киркман...
Студия Pixar на ежегодном анимационном диснеевском конвенте D23 Expo, проходящем в эти выходные, анонсировала безымянное городское фэнтези режиссёра Дэна Скэнлона...
На том же слёте D23 Expo DisneyToon Studios объявила, что 12 апреля 2019 года в прокат выйдет безымянный оригинальный мультфильм про космос...
|
|
|
|
|
Красная дорожка ММКФ 2017, фото «Планета обезьян: Война», рецензия «Человек-паук: Возвращение домой», рецензия «Гадкий я 3», отзыв «Трансформеры 5», рецензия Сериал «Американские боги», отзыв «Сырое», отзыв Сериал «Каслвания», отзыв Сериал «Фарго», 3 сезон, отзыв «Карточный домик», 5 сезон, отзыв Сериал «Блеск», отзыв