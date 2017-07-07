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Бегущий по лезвию 2049 | Трейлеры
О съёмках New :: 07.07.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Бегущий по лезвию 2049
Оригинальное название: Blade Runner 2049
Прокат в России фильма "Бегущий по лезвию 2049": 5 октября 2017 года
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О фильме "Бегущий по лезвию 2049":
Продолжение культового киберпанка Ридли Скотта по мотивам повести Филипа К. Дика.
В ролях: Харрисон Форд, Райан Гослинг, Ана де Армас, Джаред Лето.
Режиссёр: Дени Вильнёв.
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