|
Чёрная Вдова | Трейлеры
Русский финальный трейлер New :: 09.03.20
Ссылки по теме:
Рецензия » Кадия стоит Роман КОРНЕЕВ
«Мстители 4: Финал», кадры из фильма (103 фото)
Название фильма: Чёрная Вдова
Оригинальное название: Black Widow
Прокат в России фильма "Чёрная Вдова": 30 апреля 2020 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
О фильме "Чёрная Вдова":
Скарлетт Йоханссон в роли Наташи Романофф в новом персонажном приквеле киновселенной «Марвел».
Также в ролях: Рэйчел Вайз, Дэвид Харбор, Рэй Уинстон, Уильям Хёрт.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Чёрная Вдова:
Человек-невидимка: Он следует за тобой
Новинки марта: «Вперёд», «Бладшот», «Тихое место 2», «Мулан»
Вперёд: Назад
Мне это не нравится: Могут повторить
Пушки Акимбо: Перочинный боевик
8 марта, воскресенье
Очередная заокеанская соло-премьера в лице внесезонного пиксаровского мультфильма «Вперёд» должна была ответить на два вопроса — будет ли преодолён...
7 марта, суббота
6 марта, пятница
4 марта, среда
|
|
|
|
|
«Вперёд», отзыв «Джентльмены», рецензия «Соник в кино», рецензия «Пушки Акимбо», отзыв «Хищные птицы», рецензия «Доктор Дулиттл», отзыв Оскар 2020, фоторепортаж «1917», отзыв «Подлинная история банды Келли», отзыв «Мне это не нравится», отзыв «Человек-невидимка», рецензия «Неогранённые алмазы», отзыв «Новый Папа», отзыв