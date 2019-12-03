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Чёрная Вдова | Трейлеры
о фильме: трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский тизер-трейлер New :: 03.12.19
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Название фильма: Чёрная Вдова
Оригинальное название: Black Widow
Прокат в России фильма "Чёрная Вдова": 30 апреля 2020 года
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О фильме "Чёрная Вдова":
Скарлетт Йоханссон в роли Наташи Романофф в новом персонажном приквеле киновселенной «Марвел».
Также в ролях: Рэйчел Вайз, Дэвид Харбор, Рэй Уинстон, Уильям Хёрт.
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