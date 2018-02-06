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Чёрная пантера | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 16 | постеры | в ролях
Дублированный отрывок 2 New :: 06.02.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Чёрная пантера
Оригинальное название: Black Panther
Прокат в России фильма "Чёрная пантера": 22 февраля 2018 года
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О фильме "Чёрная пантера":
Супергерой Чёрная пантера должен защитить своё родное африканское государство от вторжения извне.
В ролях: Чедвик Босман, Майкл Б. Джордан, Мартин Фриман, Энди Сёркис, Форест Уитакер.
Режиссёр: Райан Куглер.
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