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Миллиарды

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Рецензия: Сезон 4: Теперь он заслужил свою порку

Роман КОРНЕЕВ, 14 июня 2019
Рецензия

Третий сезон шоу «Миллиарды» завершили на очень странной ноте, окончательно поженив Роудса и Аксельрода. После чего увлечённо половину четвёртого сезона провели за доведением до ума брошенного на полдороге. Тэйлор разбирается с Андоловым, Чак разбирается со своим увольнением при помощи Акса. Акс мочит Тэйлор. Венди бегает по кругу и поминутно заламывает руки. Всё это благополучно выходит на коду выборов, где каждому находится своё место, а Чак совершает каминг-аут. Одна проблема — это вовсе не конец сезона, и притянутый за уши конфликт с копающим на Роудса компромат Коннерти был слишком скучным, чтобы вытянуть на себе остатки сезона. К тому же мы ровно это уже видели, тоже вовлечённый в историю папа со своими грязными делишками, тоже хитрые планы всех против всех, всё это слишком мутно в процессе, и «мы же понимаем, что Роудс потом отвертится, а нам отвечать».

Да, там ещё оставались старые наработки — шуры-муры с Венди, решившейся на сближение с Тэйлор, бизнес-капитанша эта, в общем забавная, хотя и очень вставная, опять же, смешной эпизод с боксёрским поединком. Даже очень смешной, особенно для тех, кто не догадался, чем всё кончится. Но общий сюжет-то где? Все ходят и по кругу покупают и продают несчастный ритейл, вообще не интересно. К тому же Акс второй сезон подряд ходит-мямлит, неловко утаскивая капитаншу в сторону свадебного путешествия. Ну воюет он с Тэйлор, ну там у неё папа-вася. С модными решётками рулей как у Маска. Ну и что?

По сути, любые обострения тут надуманные (как в случае каминг-аута, да и в истории с отстранением Венди), сюжеты притянуты за уши (ну вот понадобилось папаше внезапно построить что-то там на том берегу), и хотя в эпизодах это было классно (вонючий поезд, всякие прыжки и ужимки вокруг закрытой стройки), но в целом мы смотрели словно совсем другой сериал. По сути, прежние «Миллиарды» нам вернули лишь на последней серии — хлёстко, жёстко, хитро, местами очень внезапно, и Чак снова Чак (готовый мочить и очень мотивированный), и Акс снова Акс (сам готов всё разрушить, лишь бы заполучить назад любимую игрушку), и эта неловкая и толком ни во что не вылившаяся шведская семья наконец окончательно развалилась. Следующий сезон обещает быть интересным. Но если там снова 11 серий из 12 будут жевать сопли и хохмить по мелочи, то лучше шоу сворачивать.

Миллиарды


 
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Название сериала: Миллиарды
Оригинальное название: Billions
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        ... » Драматические
О сериале "Миллиарды":

Дэмиан Льюис и Пол Джиаматти в финансово-криминальной драме телеканала Showtime о противостоянии честолюбивого окружного прокурора и одиозного главы хедж-фонда, которого никак не могут уличить в нарушении законов об инсайдерской торговле.

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Миллиарды:

Миллиарды
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 31
трейлеры: 5

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