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Миллиарды
о сериале: рецензии: 3 | кадры: 31 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Рецензия: Сезон 3: Бобби не нужен
По итогам второго сезона «Миллиардов» авторы явно настолько утомились затяжным противостоянием Бобби Аксельрода и Чака Роудса, что волевым решением развели их под занавес по разным углам ринга. Бобби отправился ждать суда за махинации, а его дело отдали другому округу. В итоге центральный конфликт сериала благополучно развалился, и главным героям тут же стало скучно. Бобби не может мухлевать с акциями, этим за него занимается лысая Тэйлор, Чак больше не может заниматься любимым делом, ему в этом мешает новый техасский парень генпрокурор, да и само дело Акса держится в тонусе исключительно офигительными историями про вставную Вэнди, даже персонажа Малин Акерман быстро задвинули куда-то далеко-далеко, чтобы не отсвечивала.
В общем, к тому моменту когда Акс и Чак впервые встречаются на странной свинг-вечеринке за обеденным столом и наконец героически решают, что сепаратный мир выгоден им обоим, внезапно оказывается, что снимать постановщикам не о чем. Какие-то высосанные из пальца и плохочитающиеся конфликты внутри аксовой конторы, надоевшая плёночка с образцами, грустнеющие на глазах второстепенные персонажи (особенно прокурорские), в общем, к концу суда на съёмочной площадке раздавался храп и мухи мёрли.
Тогда сценаристы сообразили, что успели благополучно прирезать всех своих дойных сюжетных коров, и особенно неприятно получилось с Бобби, который большую часть времени буквально лишний на экране, а наплодить новых не успели. Пришлось если не переформатировать концепцию, то серьёзно её пересматривать. Акс срочно бросился обратно к своим миллиардам, иногда буквально, физически — в ход пошли мутные русские под balalayka (причём Джон Малкович уже такое неоднократно играл, и каждый раз получалось не очень), окончательно потерял берега техасец, конфликт Акса с Тэйлор приобрёл какие-то запредельно бессмысленные грани, а сама Тэйлор так неловко показала сиськи, что хотелось отвернуться.
В общем, игра в буллщит-бинго на последних сериях набирает такие суровые обороты, что не успеваешь отлеплять ладошку от собственного лица. Логика персонажей окончательно идёт вразнос, Акс оказывается тряпкой, Чак в кои-то веки получает возможность поплатиться за очередной свой хитрый план и это было бы хорошим заделом для истинного финала сезона, как это случилось в прошлый раз, но... это уже и есть финал. Ждите четвёртого сезона. Но с таким эндингом хочется посмотреть в глаза сценаристам — вы серьёзно? Вы действительно думаете, что мы всю дорогу ждали, что эти трое за столом устроят нам под занавес на экране шведскую семью?
Название сериала: Миллиарды
Оригинальное название: Billions
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... » Драматические
О сериале "Миллиарды":
Дэмиан Льюис и Пол Джиаматти в финансово-криминальной драме телеканала Showtime о противостоянии честолюбивого окружного прокурора и одиозного главы хедж-фонда, которого никак не могут уличить в нарушении законов об инсайдерской торговле.
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