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Человек-Муравей и Оса | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 7 | постеры | в ролях
TV-ролик 2 New :: 19.06.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Человек-Муравей и Оса
Оригинальное название: Ant-Man and the Wasp
Прокат в России фильма "Человек-Муравей и Оса": 5 июля 2018 года
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О фильме "Человек-Муравей и Оса":
Человеку-муравью помогает новая напарница — Оса. В ролях: Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Пенья, Мишель Пфайффер.
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