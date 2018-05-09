Рецензия: В оффлайн по паспорту

Роман КОРНЕЕВ , 9 мая 2018

После двух подряд безуспешных попыток снять футуристические антиутопии в виде фильмов «Время» и «Гостья» Эндрю Никкол был благополучно забыт, так что его фильм «Хорошее убийство» вообще прошёл, никем не замеченным, однако спустя время автор «Гаттаки» на текущем безрыбье был благополучно профинансирован всеядным «Нетфликсом», и у нас его новый фильм «Анон» даже попал в прокат, причём позже онлайн-премьеры, что уже становится плохой традицией (см. например «Титан») и говорит само за себя. Ожидания от подобных фильмов понятны — снимаем типичный сдвоенный пилот сериала, только бюджет побольше, а актёрский состав по нынешним временам и вовсе типичный для пусть топовых, но вполне себе сериалов. Если же вспомнить, что Аманда Сейфрид уже у Никкола снималась ровно в том же гриме (разве что без боди-дабл сисек в кадре) и в том же образе, то сериальность тут гарантирована вдвойне.

Ко всему ещё и сюжет в данном случае выбран настолько вторично-сериальный (тут вам и долгоиграющий «Подозреваемый», и более точечное «Чёрное зеркало», выкупленное у британцев тем же «Нетфликсом»), и потому крайне заезженный, что снять в этом жанре нечто принципиально новое и ударное не то чтобы невозможно, но требует агрессивного подхода Нолана-младшего, но никак не патентованной прохладной стилистикой Никкола.

И эта вторичность бьёт по глазам с первого же кадра, потому что весь этот нуар с пониженной сатурацией и потерей темпа в каждом первом кадре выглядит даже не вторично, а третично и четвертично, при этом безумно малобюджетно. Все эти квадратики поверх голов ну настолько лучше были обыграны в «Подозреваемом», что даже обсуждать неловко, а оба центральных актёра настолько оставлены в бездействии, что невозможно выразить.

Единственным по-настоящему действующим лицом в фильме внезапно оказывается маячащая из-за кадра рука с револьвером, и весь навёрнутый поверх неё натужный детектив настолько плоско и безыскусно устроен, что мухи в воздухе дохнут от скуки. Да и сам этот искусственно сконструированный мир настолько притянут за уши ради пары твистов, что становится неловко. Где банальные камеры наблюдения? Где в мире, где всё архивируется, хотя бы след от контрольных сумм, я уж молчу о каком-нибудь блокчейне поверх облачного резервирования. Собственно та лёгкость, с которой можно сохранять в этом мире анонимность и взламывать всё подряд (никакой защиты от взлома или хотя бы дурака не предусмотрено вовсе, глазик нельзя вынуть, из системы нельзя выйти, клеток Фарадея в этой вселенной не существует) вызывает удивление лишь в одном смысле — почему главный герой не в курсе. А что, так можно было? — как бы говорит он сам себе и с закрытыми глазами идёт вытворять что угодно. Аудиодорожка пыхтящего по лестнице бугая, изображающего здоровый сон, а также его банально перемещающийся геотрекинг, при этом вообще никого не смущает.

В итоге получается довольно заунывное и страшно голословное кино, в котором Оуэн вытворяет что попало, Сейфрид может что угодно, а пресловутый револьвер стреляет не только в конце пьесы, но примерно раз в пять минут без малейшего смысла для сюжета. Не сумел Никкол как всё-таки мастер дизайнерской стилизации и придумать нечто свежее в визуальном плане, тут тоже сплошные даже не само- а просто повторы.

И особенно это сказывается на базовой драматургии сцен. Все они ужасно статичны, играть актёрам настолько нечего, что приходится ради хоть какого-то оживляжа поминутно вставлять в действие то секс, то пресловутого ребёнка, чтобы было, что играть, и это при том что на одной только идее про «взлом реальности» можно было построить отдельный фильм. Но нет, мы бегаем с наганом по метро, разговариваем с каменным лицом по скайпу и вообще предпочитаем лишний раз не шевелить лицом. Неудивительно, что, при таком подходе, всё и заканчивается ничем, типа, не волнуйся, с обвинениями я всё порешаю.