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Проклятие Аннабель 3 | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 7 | постеры: 2 | в ролях
Дублированный ролик о съёмках New :: 18.06.19
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Название фильма: Проклятие Аннабель 3
Оригинальное название: Annabelle Comes Home
Прокат в России фильма "Проклятие Аннабель 3": 27 июня 2019 года
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О фильме "Проклятие Аннабель 3":
Третья часть приключений зловещей куклы Аннабель.
В свои ролях возвращаются Патрик Уилсон, Вера Фармига, но их присутствие на экране минимально.
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