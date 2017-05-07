|
Чужой: Завет | Трейлеры
Промо-ролик 2: Оружие и кровь New :: 07.05.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Ссылки по теме:
Упрощённый сценарий » Жокей без головы Роман КОРНЕЕВ
Рецензия » Время титанов Роман КОРНЕЕВ
Название фильма: Чужой: Завет
Оригинальное название: Alien: Covenant
Прокат в России фильма "Чужой: Завет": 18 мая 2017 года
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
... » Ужасы и мистика
О фильме "Чужой: Завет":
История команды колониального корабля «Завет», которая думала, что нашла рай, а на деле это оказался мрачный и опасный мир. Там же герои находят синтета Дэвида из «Прометея».
Режиссёр: Ридли Скотт.
все трейлеры
|
Чужой: Завет:
Стражи галактики 2: Звёздный папа
Прочь: Чёрная комедия
Новинки мая: «Стражи галактики 2», «Меч короля Артура», «Чужой: Завет» и «Пираты Карибского моря 5»
Затерянный город Z: Чем дальше в лес
Перестрелка: Бэнг-Бэнг
Чужой: Завет, Alien: Covenant
Прокат в России: 18 мая 2017 года
6 мая, суббота
Крис Пайн и Мишель Уильямс договариваются об участии в шпионском экшен-триллере «Все старые ножи». Режиссёр картины — Джеймс Марш...
Уилл Феррелл и Джейсон Момоа подписались на съёмки в комедии для кинокомпании Paramount...
Меч короля Артура, King Arthur: Legend of the Sword
Прокат в России: 11 мая 2017 года
5 мая, пятница
Телеканал HBO решил не расставаться с миром Вестероса и приступил к разработке четырёх спин-оффов «Игры престолов»...
Дюнкерк, Dunkirk
Прокат в России: 20 июля 2017 года
Бегущий по лезвию 2049, Blade Runner 2049
Прокат в России: 5 октября 2017 года
» Тизер 2
» Трейлер
4 мая, четверг
Кристина Хендрикс и Николай Костер-Валдау получили главные роли в триллере Брайана де Пальмы с рабочим названием «Домино»...
Дэнни де Вито и Джефф Голдблюм сыграют главные роли в музыкальной комедии для Amazon Studios...
Шиа Лабуф подписался на главную роль в независимом проекте "Peanut Butter Falcon"...
|
|
|
|
|
«Стражи Галактики 2», рецензия «Форсаж 8», отзыв «Затерянный город Z», рецензия «Перестрелка», рецензия Сериал «Родина», 6 сезон, отзыв Сериал «Девчонки», финал, отзыв «Пустота», отзыв «Призрак в доспехах», рецензия «Наваждение», рецензия «Уйти красиво», рецензия «Время первых», рецензия «Объезд», отзыв «Прочь», отзыв