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Чужой: Завет | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [2]

TV-ролик 2 New :: 06.05.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Чужой: Завет
Оригинальное название: Alien: Covenant
Прокат в России фильма "Чужой: Завет": 18 мая 2017 года
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» Блокбастеры » Фантастические
» Голливуд » Триллеры
        ... » Ужасы и мистика
» Франчайзы » Чужие
О фильме "Чужой: Завет":

История команды колониального корабля «Завет», которая думала, что нашла рай, а на деле это оказался мрачный и опасный мир. Там же герои находят синтета Дэвида из «Прометея».

Режиссёр: Ридли Скотт.

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Чужой: Завет:

Чужой: Завет
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 34
трейлеры: 14

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