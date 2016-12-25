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Чужой: Завет | Трейлеры
Трейлер New :: 25.12.16 ссылка на ролик
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Рецензия » Время титанов Роман КОРНЕЕВ
Название фильма: Чужой: Завет
Оригинальное название: Alien: Covenant
Прокат в России фильма "Чужой: Завет": 18 мая 2017 года
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... » Ужасы и мистика
О фильме "Чужой: Завет":
История команды колониального корабля «Завет», которая думала, что нашла рай, а на деле это оказался мрачный и опасный мир. Там же герои находят синтета Дэвида из «Прометея».
Режиссёр: Ридли Скотт.
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Чужой: Завет, Alien: Covenant new
Прокат в России: 18 мая 2017 года
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